Sanremo 2025: Annalisa, Paola Cortellesi e Laura Pausini tra i possibili co-conduttori

Mentre cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2025, previsto dall'11 al 15 febbraio, emergono nuove indiscrezioni sui possibili co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell'Ariston. Oltre al già confermato Alessandro Cattelan, che co-condurrà la serata finale, si fanno sempre più insistenti i nomi di Annalisa, Paola Cortellesi e Laura Pausini.

Annalisa, terza classificata nell'edizione 2024 con il brano "Sinceramente", ha vissuto un anno di successi, culminato con la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMA 2024. La cantante ha espresso in passato il desiderio di partecipare al Festival in una nuova veste, e le recenti indiscrezioni la vedono come una delle principali candidate per affiancare Conti in una delle serate.

Si parla anche di un possibile duo composto da Paola Cortellesi e Laura Pausini. Le due artiste, legate da una profonda amicizia, hanno già collaborato nel 2016 nel programma "Laura&Paola" su Rai1. Paola Cortellesi ha recentemente esordito alla regia con il film "C'è ancora domani", campione d'incassi in Italia e venduto in numerosi Paesi. Laura Pausini, invece, concluderà il suo tour internazionale il 31 dicembre 2024. La loro presenza potrebbe portare sul palco ironia, performance canore e, nel caso della Cortellesi, imitazioni apprezzate dal pubblico.

Al momento, Carlo Conti non ha confermato ufficialmente queste indiscrezioni, concentrandosi sulla selezione dei Big in gara, i cui nomi saranno annunciati il 2 dicembre durante il Tg1 delle 20. L'ipotesi di avere co-conduttori diversi per ogni serata sembra prendere forma, promettendo un Festival ricco di sorprese e volti noti dello spettacolo italiano.

