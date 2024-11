Meteo, freddo artico sull'Italia: neve anticipata e venti di tempesta

Una massiccia irruzione di aria artica sta investendo l'Italia, portando un drastico calo delle temperature, venti di burrasca e nevicate anticipate. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, una vasta massa d'aria fredda proveniente dalla Scandinavia sta attraversando le Alpi, influenzando già Francia, Germania e le regioni alpine italiane. Tra giovedì e venerdì, questa massa d'aria fredda raggiungerà il resto del Paese, causando un abbassamento delle temperature fino a 10-12°C. In Pianura Padana, le minime potrebbero toccare -5°C, mentre nelle pianure del Centro si prevedono valori intorno a -1°C. Al Sud, le massime attuali di 22-24°C scenderanno a circa 13-16°C.

Oltre al freddo, l'Italia sarà colpita da venti intensi. Il Libeccio interesserà le coste tirreniche, per poi ruotare a Maestrale nel pomeriggio. In Sardegna, il Maestrale sarà presente sin dal mattino, mentre al Nord si manifesterà il Foehn, un vento secco e mite che favorisce cieli sereni e la dispersione dello smog. Questi venti potranno raggiungere raffiche fino a 100 km/h, causando mareggiate lungo le coste esposte, con onde che potrebbero superare i 7 metri, specialmente davanti alla Toscana e nel Mar di Sardegna.

Le precipitazioni saranno concentrate sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci intensi spinti dal vento. Nelle altre zone, il tempo rimarrà generalmente asciutto, ad eccezione di nevicate abbondanti sulle Alpi di confine e in Valle d'Aosta. Questi fenomeni persisteranno fino a venerdì, seguiti da un miglioramento nel fine settimana.

Per quanto riguarda la neve, si prevedono nevicate intense sulle Alpi occidentali, con possibili fiocchi a Torino e Milano, e nevicate fino alle alte pianure del Veneto in serata. Queste precipitazioni nevose, sebbene anticipate rispetto al periodo invernale tipico, saranno utili per preparare le piste da sci per la stagione 2024-2025.

Infine, sono attese gelate significative nelle mattine di venerdì e sabato, con temperature che potrebbero scendere sotto lo zero in molte zone della Pianura Padana, rendendo queste giornate tra le più fredde dell'anno.

In sintesi, l'Italia si prepara ad affrontare una fase meteorologica caratterizzata da freddo intenso, venti forti, mareggiate, piogge, nevicate e gelate. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni.

Previsioni Meteo:

- Mercoledì 20 novembre: Al Nord, peggioramento rapido sulle Alpi con nevicate; altrove, schiarite grazie al Foehn. Al Centro, burrasche di Libeccio con maltempo sulle regioni tirreniche. Al Sud, maltempo su Campania e Calabria tirrenica, con venti molto forti.

- Giovedì 21 novembre: Al Nord, possibilità di nevicate fino in pianura dal pomeriggio/sera. Al Centro, venti molto forti e maltempo sulle regioni tirreniche. Al Sud, condizioni meteorologiche avverse con venti intensi.

- Venerdì 22 novembre: Al Nord, ultimi fenomeni nevosi al Nord-Est, seguiti da miglioramento e freddo al mattino. Al Centro, venti molto forti, maltempo sulle regioni tirreniche e nevicate sull'Appennino. Al Sud, maltempo persistente con venti molto forti.

Si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da sabato, accompagnato da intense gelate mattutine.

