Meteo: allerta gialla in tre regioni e venti di burrasca su Puglia e Calabria

Prosegue il maltempo sull’Italia con precipitazioni sparse e venti forti che oggi, lunedì 24 marzo 2025, coinvolgono diverse aree del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le Regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello già diffuso sabato.

Una saccatura atlantica continua a influenzare la situazione meteorologica, alimentando un flusso di correnti sud-occidentali in quota. Queste determinano piogge intermittenti e una forte ventilazione da sud, in particolare sulla Puglia e sui settori ionici della Calabria, dove sono previsti venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in corso, è stata diramata allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in tre regioni: settori settentrionali della Toscana, aree centro-meridionali delle Marche e settore centro-settentrionale dell’Emilia-Romagna.

A Firenze e comuni limitrofi come Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Greve in Chianti, Scandicci e Pontassieve, l’allerta è stata declassata a gialla ma prorogata fino alla fine della giornata. Il Centro Funzionale Regionale ha segnalato il rischio idraulico nel reticolo minore, che riguarda i corsi d’acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle.

Il bollettino nazionale di criticità e allerta è consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), con indicazioni sulle aree coinvolte e le possibili criticità legate ai fenomeni meteorologici.

