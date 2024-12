Previsioni meteo: tregua dal maltempo, in arrivo una burrasca invernale prima di Natale

Dopo giorni di pioggia e instabilità, l'alta pressione torna sull'Italia portando una breve tregua. Da oggi, 16 dicembre, il sole sarà protagonista in gran parte del Paese, da Milano a Roma, Napoli e Palermo. Questa pausa dal maltempo durerà fino a mercoledì 18 dicembre, grazie all'anticiclone che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni, con temperature in aumento per l'aria calda di origine africana. Le massime potrebbero raggiungere i 13-14°C in montagna e al Sud, mentre la Pianura Padana, la Toscana, la Liguria e le coste tirreniche saranno interessate da nebbie o nubi basse.

La stabilità atmosferica verrà interrotta da giovedì 19 dicembre con l'arrivo di una perturbazione atlantica dal nord Europa, accompagnata da venti settentrionali molto forti e un calo delle temperature. Tra giovedì e venerdì, il fronte instabile attraverserà l’Italia, causando un peggioramento del tempo dal Nord al Centro-Sud. Un ciclone si formerà rapidamente e si muoverà lungo il Mare Adriatico, portando piogge diffuse e venti che potrebbero superare i 100 km/h.

Venerdì 20 dicembre sarà la giornata più critica, con maltempo intenso sul medio Adriatico e il basso Tirreno. La neve farà la sua comparsa sugli Appennini centrali a partire da 700-900 metri e al Sud oltre i 1000-1300 metri. Sulle Alpi e zone limitrofe potrebbe nevicare anche a quote basse, fino al livello del mare. La burrasca prenatalizia si esaurirà entro la notte di venerdì, lasciando spazio a un weekend del 21-22 dicembre caratterizzato dal ritorno dell’anticiclone, con bel tempo ma venti ancora forti.

Previsioni Meteo:

Lunedì 16 dicembre : sole prevalente al Nord, nubi basse e nebbie in pianura; sole al Centro e al Sud.

: sole prevalente al Nord, nubi basse e nebbie in pianura; sole al Centro e al Sud. Martedì 17 dicembre : nebbie al Nord, nubi basse in Liguria, sole al Centro e al Sud.

: nebbie al Nord, nubi basse in Liguria, sole al Centro e al Sud. Mercoledì 18 dicembre : pioviggine in Liguria, nubi basse in Toscana e Umbria, sole altrove.

: pioviggine in Liguria, nubi basse in Toscana e Umbria, sole altrove. Da giovedì 19 dicembre: peggioramento diffuso, con maltempo intenso venerdì 20 dicembre.

