Bonus Natale 2024: requisiti, beneficiari e modalità di richiesta

Il Bonus Natale 2024 è un'indennità una tantum di 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con specifici requisiti. Secondo le recenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, per accedere al bonus è necessario:

- Reddito complessivo: non superare i 28.000 euro nell'anno 2024.

- Capienza fiscale: avere un'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.

- Carico familiare: avere almeno un figlio fiscalmente a carico, indipendentemente dallo stato civile (coniugato, separato, divorziato, monogenitore o convivente).

È importante notare che il bonus non è cumulabile all'interno dello stesso nucleo familiare. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti e soddisfano i requisiti, solo uno di essi potrà beneficiare dell'indennità.

Per richiedere il Bonus Natale 2024, il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Nel modulo, oltre ai dati personali, è necessario indicare il codice fiscale del figlio a carico e dichiarare che l'altro genitore non ha richiesto né percepito il bonus.

I datori di lavoro erogheranno il bonus insieme alla tredicesima mensilità, generalmente corrisposta a dicembre. Qualora il lavoratore, pur avendone diritto, non riceva l'indennità, potrà recuperarla tramite la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.

Per ulteriori dettagli e per scaricare il modulo di autocertificazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate o rivolgersi al proprio datore di lavoro.

Bonus Natale 2024: esteso ai genitori single, eliminato il requisito del coniuge a carico - Il governo italiano ha ampliato la platea dei beneficiari del Bonus Natale da 100 euro, includendo ora anche i genitori single con almeno un figlio a carico. Questa decisione, annunciata dal viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2024.

Bonus Natale 2024: ampliata la platea dei beneficiari - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che estende la platea dei beneficiari del Bonus Natale da 100 euro, erogato con la tredicesima mensilità. La misura, inizialmente destinata a circa 1,1 milioni di lavoratori dipendenti con specifici requisiti, mira ora a includere oltre 2 milioni di beneficiari.

