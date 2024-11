Bologna: Capotreno aggredito da minorenne, perde due denti

Sulla linea ferroviaria regionale tra Porretta e Pianoro, in provincia di Bologna, un capotreno di 50 anni è stato aggredito da un giovane passeggero dopo aver richiesto il biglietto di viaggio. L'incidente è avvenuto il 18 novembre 2024, durante il servizio di controllo a bordo del treno regionale. Secondo le testimonianze, il capotreno ha chiesto al giovane di esibire il titolo di viaggio, ma in risposta ha ricevuto un pugno in pieno volto, che gli ha causato la perdita di due denti. Il treno è stato fermato alla stazione di Vergato, dove il personale del 118 ha prestato le prime cure al ferito. Nel frattempo, l'aggressore, identificato come un minorenne, è riuscito a fuggire. I carabinieri hanno avviato le indagini, interrogando i passeggeri presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza a bordo del convoglio. A causa dell'incidente, tre viaggi sulla linea tra Porretta e Pianoro sono stati cancellati, con conseguenti disagi per i pendolari.

Roma in crisi: Dybala assente contro il Bologna e in vacanza in Toscana - La Roma sta attraversando un periodo difficile, con risultati deludenti e una situazione tecnica instabile. In questo scenario, Paulo Dybala, uno dei giocatori chiave della squadra, è stato assente nella sconfitta contro il Bologna. L'allenatore Ivan Juric ha spiegato la sua assenza come dovuta a un "fastidietto" muscolare, ma le circostanze hanno sollevato dubbi tra i tifosi e l'entourage del calciatore.

Salvini attacca i centri sociali dopo gli scontri a Bologna: “Covi di delinquenti, vanno chiusi” - Bologna e Milano sono state teatro di violenti scontri tra manifestanti dei centri sociali e le forze dell'ordine. A Bologna, un corteo antifascista ha tentato di avvicinarsi a una manifestazione di CasaPound, provocando tensioni che hanno richiesto l'intervento della polizia.

Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove seguirla in diretta - La Roma torna in campo oggi, domenica 10 novembre 2024, alle ore 15:00, affrontando il Bologna allo Stadio Olimpico. Dopo il deludente pareggio in Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, che ha relegato i giallorossi al ventesimo posto nella classifica generale, la squadra guidata da Ivan Juric cerca riscatto in campionato.