Incidente in tangenziale a Bologna: furgone travolge cantiere, un operaio morto e due feriti

Incidente mortale alle 5.45 sulla tangenziale di Bologna, all’altezza del km 4+400, dove un furgone ha travolto un cantiere in fase di rimozione, regolarmente segnalato. Un operaio appartenente a una ditta esterna è morto sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in direzione dell’A14 Bologna-Taranto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Poco dopo le 8 il tratto è stato riaperto, ma il traffico scorre attualmente su una sola corsia, con code verso l’A14.

Bologna-Napoli Serie A: formazioni ufficiali, orario e diretta streaming su Dazn - Torna in campo il Napoli per il posticipo della 31ª giornata di Serie A. Oggi, lunedì 7 aprile alle 20:45, gli azzurri sfidano il Bologna allo stadio Dall'Ara con l'obiettivo di accorciare sull'Inter e riaprire la corsa scudetto. Dopo il pareggio dei nerazzurri contro il Parma, la squadra di Conte ha l’occasione di portarsi a un solo punto dalla vetta.

Empoli-Bologna tra le semifinali meno seguite della Coppa Italia: diritti TV da 58 milioni - La Coppa Italia si avvia alla conclusione con tre partite ancora da disputare. Dopo le semifinali d’andata tra Milan-Inter e Empoli-Bologna, il derby resta aperto sull’1-1, mentre il Bologna ha ipotecato la finale con un netto 3-0 sul campo dell’Empoli.

Coppa Italia: Bologna verso la finale con un netto 3-0 sull'Empoli - Il Bologna ha compiuto un passo decisivo verso la finale di Coppa Italia, vincendo 3-0 in trasferta contro l'Empoli nella semifinale di andata. La partita, disputata allo Stadio Carlo Castellani, ha visto i rossoblù imporsi grazie ai gol di Riccardo Orsolini al 23' e alla doppietta di Thijs Dallinga, a segno al 29' e al 51'.