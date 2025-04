Vlahovic ko contro il Parma: dubbi sul rientro con Monza e Bologna

L'infortunio di Dusan Vlahovic preoccupa la Juventus. Il centravanti serbo, sostituito alla fine del primo tempo nella sfida persa 1-0 contro il Parma nella 33ª giornata di Serie A, si è fermato per un fastidio muscolare. A confermarlo è stato il tecnico Igor Tudor, che nel post partita ha spiegato: "Dusan ha avuto un piccolo fastidio ed è uscito". Al suo posto è entrato Francisco Conceicao.

Oggi, giovedì 24 aprile, Vlahovic si sottopone a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. La speranza dello staff medico bianconero è che l’attaccante abbia interrotto lo sforzo in tempo utile per evitare lesioni più gravi. La sua presenza per la gara di domenica 27 aprile contro il Monza resta in forte dubbio, mentre l'obiettivo del club è recuperarlo per lo scontro diretto in chiave Champions League con il Bologna, previsto il 4 maggio al Dall’Ara.

Potrebbe interessarti anche:

Juventus, Koopmeiners salta il Parma: in dubbio anche contro il Monza

Teun Koopmeiners non è stato convocato dalla Juventus per la sfida di oggi, mercoledì 23 aprile, contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A.

Juventus-Lecce Serie A: orario, formazioni e diretta TV della sfida di Serie A

Sabato 12 aprile 2025, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino ospita la partita tra Juventus e Lecce, valida per la 32ª giornata della Serie A 2024/25.

Roma-Juventus Serie A: formazioni, orario e dove seguire il big match dell’Olimpico

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma ospita la Juventus all’Olimpico oggi, domenica 6 aprile, alle 20:45, nel big match della 31ª giornata di Serie A.