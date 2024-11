Roma, incidente mortale sulla Tiburtina: deceduta una studentessa di 21 anni, conducente positiva all'alcoltest

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:00, un tragico incidente stradale ha avuto luogo sulla via Tiburtina, all'altezza del ponte che attraversa i binari ferroviari e la tangenziale, vicino alla stazione ferroviaria. Una Opel Mokka, con a bordo sei studenti universitari fuori sede, ha tamponato violentemente una Fiat 500 con tre giovani a bordo. L'impatto ha causato la morte sul colpo di una ragazza di 21 anni, originaria della Calabria e studentessa all'Università La Sapienza di Roma. Un altro giovane, seduto sul lato anteriore passeggero dell'Opel, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Tor Vergata. Gli altri passeggeri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati in ospedale con ferite di varia entità.

La conducente dell'Opel Mokka, una 24enne, è risultata positiva all'alcoltest, con un tasso alcolemico di 0,92 g/l, superiore al limite consentito di 0,50 g/l. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, considerando l'alta velocità come possibile fattore contributivo. La polizia locale di Roma Capitale ha effettuato i rilievi del caso e ha temporaneamente chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e accertamento.

