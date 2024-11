Sony - primo obiettivo zoom standard G Master F2

Sony presenta il primoi obiettivo zoom standard G Master™ con apertura costante F2

Un obiettivo full-frame con attacco E, che offre alta risoluzione, spettacolari effetti bokeh e autofocus avanzato, perfetto per raggiungere nuove vette creative

Sony annuncia il lancio di FE 28-70mm F2 GM, un obiettivo premium con attacco E e apertura costante F2 sull’intero range focale, che offre un bokeh straordinario, una risoluzione sorprendente e un autofocus ad alta precisione. Ideale sia per fotografie che riprese video, il nuovo arrivato in casa Sony regala una nitidezza e un contrasto che competono con quelli di un obiettivo a focale fissa. Tutto questo in un design compatto, leggero ed equilibrato, che offre a professionisti e creativi la massima libertà di espressione. Ritratti, matrimoni, eventi sportivi, documentari e video cinematografici: tutto con un unico obiettivo.

Nitidezza e resa impeccabile in un obiettivo zoom standard con apertura costante F2, unico nel suo genere

FE 28-70mm F2 GM è il primo obiettivo zoom standard della serie G Master con apertura costante F2. Ideale sia per foto che per video, è sinonimo di versatilità creativa. Design sofisticato e simulazione ottica avanzata per uno zoom paragonabile agli obiettivi a focale fissaii in termini di qualità e resa. È dotato di tre elementi XA (asferici estremi), realizzati con tecniche proprietarie per assicurare un'alta risoluzione da angolo ad angolo con apertura F2 lungo l’intero range focale. Il sistema di messa a fuoco galleggiante mantiene la nitidezza anche a distanze ravvicinate, fino a 0,38 m.

La componente ottica progettata per sopprimere i riflessi interni, insieme all’esclusivo trattamento Nano AR Coating II di Sony che riduce al minimo i riflessi e i bagliori, garantisce una nitidezza ottimale, anche in presenza di fonti di luce forte. Le ottiche G Master consentono di ottenere immagini di straordinaria profondità, con una sfocatura dello sfondo morbida e delicata grazie a un’aberrazione sferica accuratamente controllata, sia in fase di progettazione che in quella di produzione, agli elementi XA e alla nuova unità di apertura a 11 lamelle. Inoltre, gli elementi in vetro Super ED (Extra-low Dispersion) ed ED riducono efficacemente le aberrazioni cromatiche.

Un obiettivo compatto e leggero, con ottiche eccellenti e ricco di funzionalità

Con FE 28-70mm F2 GM scattare diventa un’esperienza a prova di stress: tutti i vantaggi di uno zoom, senza alcun compromesso sulla qualità dell'immagine. Grazie a tecnologie innovative, come le ottiche avanzate e i motori lineari XD (Extreme Dynamic), è stato possibile realizzare uno zoom ad apertura F2 costante estremamente compatto, di soli 92,9 x 139,8 mm e con un peso di appena 918 g.

Autofocus preciso e reattivo, per un tracciamento impeccabile

Quattro motori lineari XD (Extreme Dynamic) e un algoritmo tra i più avanzati controllano con precisione il gruppo di messa a fuoco anche nei momenti più dinamici, garantendo un tracciamento affidabile e una risposta immediata, essenziali in scenari di scatto che richiedono la massima prontezza, come matrimoni o eventi sportivi. Se montato sulla fotocamera a9 III di Sony, l'obiettivo supporta lo scatto continuo ad alta velocità con tracking AF/AE in grado di raggiungere i 120 frame al secondo, anche durante lo zoom.

Progettato per riprese video di alto livello

Grazie alla tecnologia ottica avanzata di Sony, il nuovo obiettivo minimizza l’effetto “breathing”, offrendo immagini di qualità cinematografica. Il cambio di fuoco (rack focus) e lo zoom, combinati con la profondità di campo F2, consentono transizioni fluide e naturali, con una messa a fuoco precisa anche in caso di riprese a frame rate elevati, come in 4K a 120p o in FHD a 240p, grazie alle elevate prestazioni dell’autofocus. I motori lineari XD e la nuova unità di apertura sono sorprendentemente silenziosi e supportano la compensazione dell’effetto “breathing” con il sistema di stabilizzazione dell’immagine in modalità "Active Mode" delle fotocamere della serie av.

Funzionalità e affidabilità per rispondere alle esigenze dei professionisti

FE 28-70mm F2 GM offre una serie di controlli e comandi pensati per i professionisti, tra cui la funzione MF a risposta lineare per una messa a fuoco manuale intuitiva, ghiera dello zoom regolabile e ghiera del diaframma con interruttore ON/OFF. L’obiettivo è dotato anche di due pulsanti personalizzabili per il blocco della messa a fuoco, un interruttore per il blocco del diaframma e uno per il passaggio dalla messa a fuoco automatica a quella manuale. Il filtro ha un diametro di 86 mm, mentre il paraluce è progettato per agevolarne l’utilizzo e il cambio di filtri.

Tutti i pulsanti e gli interruttori sono dotati di guarnizioni in silicone, l'attacco dell'obiettivo è protetto da un anello in gomma e i punti più delicati sono stati accuratamente progettati per impedire l'ingresso di polvere e umidità[vi], assicurando massima affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. L’elemento anteriore dell’ottica è trattato con un rivestimento al fluoro, che lo protegge dalle contaminazioni e lo rende facile da pulire.

Disponibilità

FE 28-70mm F2 GM sarà disponibile a partire da dicembre 2024 presso i rivenditori autorizzati di Sony.

Sony Alpha 1 II - Sony reinventa la sua fotocamera di punta: arriva Alpha 1 II, una full-frame impareggiabileAlta risoluzione, alta velocità e riconoscimento AI: una combinazione di prestazioni eccellenti al servizio dei professionistiSony presenta Alpha 1 II, la nuova versione della sua fotocamera mirrorless full-frame di punta, con obiettivo intercambiabile e unità di elaborazione basata su AI di ultima generazione.

Sony: Nuove soluzioni per alimentare la creatività - Sony ha annunciato oggi il lancio di due nuove soluzioni per l’alimentazione delle fotocamere Alpha e delle videocamere Cinema Line che utilizzano batterie NP-FZ100. Pensati per rispondere alle esigenze sempre più specifiche dei creatori di contenuti, il caricabatterie BC-ZD1 consente di ricaricare contemporaneamente due batterie, mentre la soluzione DC-C1 è un accoppiatore c.

Sony Xperia 1 VI disponibile - Sony rinnova il look del suo smartphone di punta, proponendo una nuova e originale tonalità, il rosso scarlatto, che integra tutte le tecnologie più avanzate presenti nella gamma di colori attuale, offrendo un’esperienza utente senza pari a cui si aggiunge un’estetica che fa la differenza.