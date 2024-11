Nintendo presente al Milan Games Week & Cartoomics 2024

NINTENDO A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024

UNO STAND ANCORA PIÙ GRANDE, TANTE NOVITÀ, UN PALCO SEMPRE ATTIVO E IL POKÉMON BATTLE LAB TUTTO DA SCOPRIRE

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Nintendo a Milan Games Week & Cartoomics, dove un ampio e vivace stand a tema accoglierà tutti i visitatori della manifestazione. Tante le novità di quest’anno, come la presenza di un Pokémon Battle Lab dedicato ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Immancabili le prove di gioco sui tantissimi titoli che hanno scritto la storia di Nintendo Switch e le uscite più recenti, la presenza di un’area My Nintendo Store dove poter ottenere punti platino e gadget e le photo opportunity per rendere indelebile l’esperienza con Nintendo a questa imperdibile edizione di MGW CMX, dal 22 al 24 novembre.

Su oltre 90 postazioni, infatti, sarà possibile trascorrere del tempo in compagnia delle uscite più recenti come The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree e Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, o sfidare amici e parenti sui tanti titoli multigiocatore, cooperativi e competitivi. Torna anche l’ampio palco che verrà moderato durante tutti i giorni di manifestazione da Virginia “Kafkanya” Gambatesa e che accoglierà tanti creator che contribuiranno ulteriormente a colorare l’atmosfera unica dello stand. Non mancheranno anche svariate aree speciali dedicate a photo opportunity con Super Mario e Animal Crossing, la zona dedicata al My Nintendo Store e, novità di quest’anno, Pokémon Battle Lab che permetterà di approfondire il competitivo sui videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch e ottenere gadget esclusivi.

I titoli del momento saranno raccolti attorno a due imponenti colonne che costituiranno il cuore pulsante del divertimento in MGW CMX. Qui, sarà possibile immergersi nei mondi di Super Mario Bros. Wonder, Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto e Leggende Pokémon: Arceus, Luigi’s Mansion 2 HD, Super Mario Party Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Mario & Luigi: Fraternauti alla carica e inoltre, sarà presente un’area di photo opportunity dedicata a Super Mario. L’esperienza di gioco continuerà sul vasto Showfloor ricco di occasioni per lanciarsi all’avventura con Pikmin 4, Super Mario Odyssey, Donkey Kong Country™: Tropical Freeze, Mario 3D World + Bowser’s Fury, Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach: Showtime!, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e Kirby e la Terra Perduta. Inoltre, ampio spazio verrà dedicato ai videogiochi multigiocatore di Nintendo, come Nintendo World Championships: NES Edition, Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo Switch Sports e Mario Strikers: Battle League Football. Infine, per i videogiocatori più crossmediali, sarà possibile estendere i confini del divertimento con titoli di terze parti del calibro di EA FC25, DRAGON QUEST III HD-2D Remake e Fortnite.

Per amplificare ulteriormente lo spirito di avventura di tutti i fan del mondo Nintendo e dei Pokémon, quest’anno sarà possibile partecipare alle iniziative di un esclusivo Pokémon Battle Lab, uno spazio che per tutti i giorni di manifestazione verrà presidiato dagli esperti giocatori del Team Aqua, il team più titolato al mondo nell’ambito del competitivo Pokémon. Tra i presenti sul posto, Eduardo Cunha e Davide Miraglia che, insieme agli altri membri della squadra, si renderanno disponibili per condividere e svelare i trucchi del mestiere. A tutti i partecipanti, verrà inoltre distribuito uno speciale screen cleaner con una utilissima tabella sulle debolezze dei tipi brandizzato Pokémon Battle Lab e una speciale steelbook di Pokémon Scarlatto.

Ad animare ulteriormente l’imponente area di Nintendo, tutti i giorni, sul grande palco che si troverà nel cuore dello stand, sarà possibile assistere a tanti momenti di gioco, panel e attività uniche con i creator del momento e le personalità che hanno segnato la storia del brand in Italia e nel mondo. Gli ospiti sul palco moderato da Kafkanya, saranno le Ame, gli Auch, Bertra, Cydonia, Daniele Calise, Danny Schipani, DavideVix, Farenz, Frake, Froz3n, Gidano, i Gigaciao, Joepad17, Kurolily, Leonardo de Carli, Matteo Bobbi, PlayerInside, Poketonx, Poro Michele, Retrobigini, RoundTwo, Sabaku e Vikingplays e non mancheranno le stelle del competitivo di Pokémon, che accenderanno l’atmosfera con sfide tra Campioni del Mondo con Luca Ceribelli, Eduardo Cunha, Marco Silva e Arash Ommati.

All'interno dello stand, inoltre, sarà presente una zona interamente dedicata agli e-commerce Nintendo. In esposizione una selezione dei prodotti di merchandising, oltre a console e accessori direttamente dal nostro sito My Nintendo Store. In aggiunta, gli ospiti potranno fare check in registrando il QR code associato al proprio account Nintendo (visibile facendo login sul sito Nintendo.it e selezionando, nelle impostazioni dell’account, la voce “il tuo codice QR-check in”) per ottenere rispettivamente:

100 punti platino (accreditati la settimana successiva all’evento sull’account),

Una esclusiva bag rossa in tela di Super Mario.

Le sorprese non finiscono qui, con un’area di photo opportunity dedicata ad Animal Crossing: New Horizons e la presenza, in alcuni momenti di tutte le giornate, dei costume character di Super Mario, Luigi e Tom Nook.

NOW, il servizio streaming di Sky, sarà tra i partner presenti allo stand Nintendo durante Milan Games Week & Cartoomics. Ospite speciale Matteo Bobbi, pilota automobilistico e commentatore televisivo di Sky Sport F1, che salirà sul palco Nintendo insieme ai RoundTwo per sfidarsi in una vivace partita a Mario Kart 8 Deluxe.

Tutto è pronto per vivere l’edizione di Milan Games Week & Cartoomics più grande di sempre, con il massimo del divertimento insieme a Nintendo.

Programma Pokémon Battle Lab

VENERDÌ 22/11

- Andrea Olea (9:00-19:00)

- Milko Mattavelli (9:00-19:00)

- Francesco Rasini (9:00-19:00)

- Nicolò Pollato (9:00-19:00)

SABATO 23/11

- Raffaele Bassano (9:00-14:00) + Angelo Peruzzi (14:00-19:00)

- Milko Mattavelli (9:00-14:00) + Eduardo Cunha (14:00-19:00)

- Francesco Pio Pero (9:00-14:00) + Francesco Rasini (14:00-19:00)

- Nicolò Pollato (9:00-19:00)

DOMENICA 24/11

- Andrea Olea (9:00-19:00)

- Milko Mattavelli (9:00-14:00) + Francesco Pio Pero (14:00-19:00)

- Francesco Rasini (9:00-14:00) + Davide Miraglia (14:00-19:00)

- Angelo Peruzzi (9:00-19:00)

- Nicolò Pollato (9:00-14:00) + Eduardo Cunha (14:00-19:00)

** Programma Palco di Nintendo

VENERDÌ 22/11

- Apertura palco e lancio gadget (10:30 - 10:45)

- Let’s Play Mario Kart 8 Deluxe con Joepad17 (11:00 - 11:30)

- Un tuffo in Mario & Luigi: Fraternauti alla carica con Poro Michele (12:00 - 12:30)

- Speedrun e nostalgia con Nintendo World Championships: NES Edition con Vikingplays e Gidano (13:00 - 13:30)

- Super Smash Bros. Ultimate Showdown tra Campioni (14:00 - 15:30)

- Scopriamo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom con i RoundTwo (16:00 - 16:30)

- Dimentica il fair play in Super Mario Party Jamboree con i PlayerInside (17:00 - 17:30)

- Storie di Pokémon (18:00 - 18:30)

- Si gioca a Super Mario Party Jamboree (19:00 - 19:30)

SABATO 23/11

- Apertura palco e lancio gadget (9:45 - 10:00)

- Let’s Play Super Mario Party Jamboree con Joepad17, Frake e Poketonx (10:00 - 10:30)

- Dimentica il fair play in Super Mario Party Jamboree con le Ame (11:00 - 11:30)

- L’unione fa la forza in Mario & Luigi: Fraternauti alla carica con Cydonia e Sabaku (12:00 - 12:30)

- Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la sfida dei Campioni: Ceribelli VS Cunha con Team Aqua (13:00 - 13:30)

- Sgasiamo con Mario Kart 8 Deluxe con Matteo Bobbi, RoundTwo e Andrea Sorichetti (14:00 - 14:30)

- Vestiamo i panni della Principessa in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom con Kurolily (15:00 - 15:30)

- RetroTalk and Play con Nintendo World Championships: NES Edition con Retrobigini, Farenz e Gidano (16:00 -

16:30)

- Super Mario Party Jamboree: Sfide dove il fair play non conta! con Gigaciao (17:00 - 17:30)

- Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la sfida dei Campioni: Ceribelli VS Arash (18:00 - 18:30)

- Si gioca a Mario Kart 8 Deluxe

DOMENICA 24/11

- Apertura palco e lancio gadget (9:45 - 10:00)

- Chi l’ha detto che un eroe non può avere paura? Esploriamo Luigi’s Mansion 2 HD con DavideVix (10:00 - 10:30)

- Dimentica il fair play in Super Mario Party Jamboree con gli Auch (11:00 - 11:30)

- Sgasiamo con Mario Kart 8 Deluxe con Leonardo De Carli, Danny Schipani, Daniele Calise e Bertra (12:00 -

12:30)

- Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la sfida dei Campioni: Miraglia VS Cunha con Team Aqua (13:00 - 13:30)

- L’unione fa la forza in Mario & Luigi: Fraternauti alla carica con Playerinside (14:00 - 14:30)

- Sgasiamo con Mario Kart 8 Deluxe con RoundTwo (15:00 - 15:30)

- Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la sfida dei Campioni: Ceribelli VS Silva (16:00 - 16:30)

- Follia e Creatività in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom con Cydonia e Sabaku (17:00 - 17:30)

- Partecipa alla festa di Super Mario Party Jamboree con Froz3n, Frake e Joepad17 (18:00 - 18:30)

- Si gioca a Nintendo World Championships: NES Edition (19:00 - 19:30)

