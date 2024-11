Coppa Davis 2024: Nadal in campo oggi alle 17 contro l'Olanda

Oggi, martedì 19 novembre 2024, Rafael Nadal potrebbe disputare la sua ultima partita da professionista. Il tennista spagnolo, che ha annunciato il ritiro al termine della Coppa Davis in corso a Malaga, scenderà in campo con la maglia della Spagna nei quarti di finale contro l'Olanda, con l'obiettivo di conquistare un ulteriore titolo ai 92 già ottenuti in carriera.

In conferenza stampa alla vigilia del match, Nadal ha dichiarato: "Non so se giocherò nel doppio oppure nel singolare. Abbiamo una grande squadra, tutti questi giocatori hanno avuto una grande stagione sul circuito, quindi è compito del capitano decidere cosa è meglio per la Spagna. A livello fisico mi sento bene, senza alcun problema. Sono contento di finire la mia vita professionale giocando in Coppa Davis; dopo tutto, la Davis del 2004 è stata una delle mie prime grandi gioie da tennista. Sono felice di dire addio giocando di nuovo con la Spagna, che è qualcosa che ho sempre amato e mi ha dato cose che non mi hanno dato i singoli tornei."

Il match tra Spagna e Olanda è previsto per le 17:00. L'incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.

La Coppa Davis 2024 si svolge a Malaga dal 19 al 24 novembre, con la Spagna che affronta l'Olanda nei quarti di finale. La competizione è trasmessa in Italia in diretta tv sui canali RAI in chiaro e su Sky Sport via satellite.

Rafael Nadal, 38 anni, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle competizioni attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista.

La partecipazione di Nadal alla Coppa Davis ha suscitato grande interesse tra i tifosi e gli appassionati di tennis. Le vendite dei biglietti per la giornata inaugurale, in cui la Spagna affronterà l'Olanda nei quarti di finale, sono andate esaurite rapidamente, con prezzi in alcuni casi che hanno raggiunto cifre elevate.

La Spagna, con giocatori di rilievo come Carlos Alcaraz e Roberto Bautista, punta a conquistare la settima Coppa Davis della sua storia. La presenza di Nadal aggiunge un ulteriore valore emotivo e competitivo alla squadra.

Per gli appassionati italiani, oltre alla partita tra Spagna e Olanda, la Coppa Davis offre altri incontri di interesse, tra cui il match tra Italia e Argentina, previsto per il 21 novembre. Le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Rafael Nadal pronto all'addio: l'ultima sfida in Coppa Davis con la Spagna - Rafael Nadal, leggenda del tennis spagnolo, si prepara a disputare l'ultimo torneo della sua carriera professionistica durante le finali della Coppa Davis 2024 a Malaga. La Spagna affronterà i Paesi Bassi nei quarti di finale martedì 19 novembre alle 17:00.

Coppa Davis 2024: i convocati dell'Italia per la Final 8 di Malaga - Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha ufficializzato la lista dei giocatori che rappresenteranno l'Italia nella Final 8 della competizione, in programma dal 19 al 24 novembre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.

Rafael Nadal annuncia il ritiro dal tennis: l'ultimo torneo sarà la Coppa Davis - Rafael Nadal ha annunciato ufficialmente il ritiro dal tennis professionistico il 10 ottobre 2024 tramite un video sui social. Il tennista maiorchino, vincitore di 22 titoli del Grande Slam, ha spiegato che la decisione è stata difficile ma necessaria, poiché negli ultimi anni le condizioni fisiche non gli hanno permesso di giocare al massimo livello.