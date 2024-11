Ritrovato in California il piccolo Ethan: sarà riaffidato alla madre italiana

Il piccolo Ethan, un bambino di appena sette mesi, è stato localizzato in California dalle autorità statunitensi. Secondo le informazioni disponibili, il padre avrebbe portato il bambino negli Stati Uniti senza il consenso della madre, Claudia Ciampa, residente a Piano di Sorrento. Le forze dell'ordine americane hanno rintracciato il minore presso l'abitazione del padre, prendendolo immediatamente in custodia. Un giudice ha già emesso un provvedimento d'urgenza per affidare Ethan alla madre, che si sta preparando a volare a Los Angeles per riabbracciare il figlio. Nei prossimi giorni è prevista un'ulteriore udienza per discutere del rimpatrio del bambino in Italia, in conformità con la Convenzione dell'Aja. L'avvocato Gian Ettore Gassani, legale della signora Ciampa nella procedura internazionale, ha comunicato la notizia.

Claudia Ciampa, appresa la notizia del ritrovamento del figlio, ha dichiarato: "Ringrazio il Ministero degli Esteri e tutte le altre autorità italiane per la solidarietà e per l'impegno profuso per il bene di mio figlio, e ringrazio le autorità degli Stati Uniti per la prontezza dell’intervento". L'avvocato Gassani ha aggiunto: "Questa vicenda ha tenuto con il fiato sospeso un'intera nazione. Ho sempre coltivato la certezza che prima o poi ci sarebbe stato un lieto fine in questa storia che ha portato nuovamente all'attenzione un fenomeno terribile che riguarda padri e madri. Il peso specifico delle nostre autorità politiche e diplomatiche è stato ancora una volta decisivo".

Il legale ha inoltre sottolineato l'importanza di inasprire le pene per il reato di sottrazione internazionale di minori, evidenziando che ogni anno in Italia vengono sottratti circa 250 bambini e portati all'estero, con attualmente circa 527 casi ancora da risolvere. Ha concluso esprimendo l'auspicio che la signora Ciampa possa presto tornare a Piano di Sorrento con il bambino in braccio, annunciando la sua prossima partenza per Los Angeles per risolvere le questioni legali rimanenti.

Truffa assicurativa in California: quattro arresti per danni auto causati da un orso finto - Quattro residenti della zona di Los Angeles, California, sono stati arrestati con l'accusa di aver orchestrato una truffa assicurativa travestendosi da orso per danneggiare le proprie auto di lusso e ottenere risarcimenti illeciti. I sospetti, identificati come Ruben Tamrazian (26 anni), Ararat Chirkinian (39 anni), Vahe Muradkhanyan (32 anni) e Alfiya Zuckerman (39 anni), hanno presentato false denunce di danni causati da un orso all'interno dei loro veicoli di alta gamma.

Terremoto in California - paura a Los Angeles: 4 -7 magnitudo - Terremoto oggi in California, la terra trema anche a Los Angeles Attualità - Terremoto oggi in California, la terra trema anche a Los Angeles. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti è stata di magnitudo 4,7. L'epicentro a circa 6 chilometri a nord di Malibu, ma la scossa si è sentita anche a San Diego.

Harry e il ritorno in Gb - media: Non gli interessa - sta bene in California - Lo hanno detto fonti ben informate al Telegraph, secondo cui gli sforzi del principe Harry per mantenere i contatti con i vecchi amici, uniti all'evidente desiderio di ricucire il suo rapporto con il re, hanno dato vita a nuove speculazioni sul fatto che stia cercando un nuovo inizio e persino un ruolo lavorativo ufficiale all'interno della famiglia.