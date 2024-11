Luca Barbareschi a Ballando con le Stelle per sostenere il Teatro Eliseo

Luca Barbareschi, noto attore e regista, ha recentemente partecipato all'edizione 2024 di "Ballando con le Stelle", esibendosi nonostante gravi infortuni. Durante un evento al Teatro Eliseo, di cui è proprietario, ha dichiarato: "Io sono un privato cittadino, con un busto, 5 costole rotte, la sera ballo, sapete perché? Perché così pago gli stipendi di 60 persone che lavorano qui dentro".

Barbareschi ha sottolineato le difficoltà economiche del teatro, affermando: "Questo teatro lo mantengo da solo, i miei corrispondenti prendono 11 milioni, 19 milioni, sta per chiudere". Ha criticato la mancanza di sostegno istituzionale, accusando un "boicottaggio istituzionale" e definendo la situazione "inaccettabile" e una "vergogna per Roma".

Il Teatro Eliseo, situato in via Nazionale a Roma, è uno dei teatri storici della capitale. Nel 2018, Barbareschi ne è diventato proprietario, dopo averne ricoperto il ruolo di direttore artistico dal 2015. Nonostante gli sforzi per mantenere viva la programmazione, il teatro ha affrontato difficoltà finanziarie, culminate nella chiusura nel marzo 2020 a causa della pandemia.

Nel dicembre 2023, la Regione Lazio ha annunciato l'intenzione di acquistare il Teatro Eliseo per 24 milioni di euro, con l'obiettivo di rilanciare la cultura a Roma e dare nuova vita al teatro. Tuttavia, l'opposizione ha sollevato dubbi sull'opportunità di un simile investimento, considerando le difficoltà precedenti del teatro e la necessità di risorse per l'intera rete teatrale della capitale.

Barbareschi ha espresso preoccupazione per la mancanza di investimenti culturali adeguati a Roma, sottolineando l'importanza di sostenere le istituzioni culturali locali. Ha evidenziato come il suo impegno personale, nonostante le condizioni fisiche precarie, sia finalizzato a garantire la continuità del Teatro Eliseo e a sostenere i lavoratori coinvolti.

La situazione del Teatro Eliseo riflette le sfide che molti teatri storici italiani affrontano, tra cui la necessità di bilanciare la tradizione con le esigenze economiche moderne. La discussione sull'acquisto da parte della Regione Lazio evidenzia le diverse opinioni sulla gestione e sul futuro delle istituzioni culturali romane.

L'impegno di Barbareschi dimostra la dedizione personale nel mantenere viva una parte significativa del patrimonio culturale di Roma, nonostante le difficoltà finanziarie e le sfide istituzionali. La sua partecipazione a "Ballando con le Stelle" rappresenta un ulteriore sforzo per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di sostenere le realtà culturali locali.

