Star Comics pubblica Napoli - New York

NAPOLI-NEW YORK, IL GRAPHIC NOVEL TRATTO DAL SOGGETTO DI FEDERICO FELLINI E TULLIO PINELLI, PUBBLICATO DA STAR COMICS

A trent’anni dalla sua scomparsa, l’eredità di Federico Fellini diventa un graphic novel scritto da Jean-David Morvan e disegnato dall’italiano Ste Tirasso. Non è tutto: Gabriele Salvatores ha diretto un adattamento per il grande schermo a partire dallo stesso manoscritto, per un’ulteriore celebrazione all’arte di Fellini.

Napoli-New York è uno degli ultimi manoscritti del maestro del cinema Federico Fellini, realizzato in collaborazione con Tullio Pinelli, noto e apprezzato sceneggiatore, tra gli altri, di Fumeria d’oppio. Fellini non ha mai realizzato il film, ma ora arrivano contemporaneamente sia un lungometraggio prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema, diretto dal Premio Oscar® Gabriele Salvatores, che un graphic novel, firmato dal celebre autore francese Jean-David Morvan e dal talentuoso disegnatore italiano Ste Tirasso, in uscita per Star Comics il 19 novembre!

Napoli-New York è una storia che trae ispirazione da eventi storici realmente accaduti nella Napoli del 1946, a seguito di uno dei 200 bombardamenti aerei che devastarono la città durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando Celestina, una bambina messa a dura prova da un’esistenza complicata, vede la sua casa ridotta in rovina, decide di intraprendere un viaggio con Carmine, un vispo e ingegnoso scugnizzo. I due decidono di raggiungere New York, dove vive la sorella maggiore di Celestina, Agnese, insieme al marito americano. Il loro destino prende una svolta inaspettata quando incontrano Joseph Garofalo, un irascibile ufficiale di marina che scopre i due piccoli clandestini, un evento che trasformerà profondamente le loro giovani vite.

La sceneggiatura del fumetto è stata realizzata dall’acclamato scrittore di fumetti francese Jean-David Morvan, le cui opere hanno venduto oltre tre milioni di copie a livello globale. I disegni sono del talentuoso artista italiano Ste Tirasso, che ha dato vita a pagine ricche di emozione con il suo tratto unico.

“Nel corso della mia carriera, ho dato vita a storie e universi, mi sono dedicato a biografie e adattamenti, ma mai mi era capitata l’occasione di trasformare in graphic novel una sceneggiatura pensata per il grande schermo, e tanto meno una che portasse la firma di un maestro come Fellini” ha dichiarato lo sceneggiatore Jean-David Morvan.

Ma non è tutto: l’acclamato regista Gabriele Salvatores, già vincitore del premio Oscar®, ha diretto l’adattamento cinematografico del soggetto di Fellini e Pinelli, che vanta un cast di alto livello, con attori del calibro di Pierfrancesco Favino. Il film è prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema, celebre per aver prodotto la pellicola premio Oscar La Migliore Offerta di Giuseppe Tornatore – arricchita dalle musiche del premio Oscar® Ennio Morricone – e per la serie Dostoevskij co-prodotta con Sky Studios e firmata dai Fratelli D’Innocenzo.

La versione regular del graphic novel uscirà in fumetteria, libreria e store online martedì 19 novembre, con un prezzo di 16,90€. Napoli-New York avrà anche un’ edizione “movie variant” che riproduce la locandina del film e che sarà acquistabile a partire dal 26 novembre, con un prezzo di 19,90 €.

STAR COMICS: GLI OSPITI A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS - STAR COMICS: ECCO GLI OSPITI E LE NOVITÀ IN ARRIVO A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS Mirka Andolfo, Federica Di Meo, Nico., Marcy, TheMark e tanti altri saranno presenti allo stand Star Comics per incontrare i fan. In anteprima assoluta allo stand Star Comics i primi due numeri del manga di Minecraft.

Star Comics: arrivano Watch Dogs Tokyo e Minecraft VCM - “WATCH DOGS TOKYO” E “MINECRAFT - VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO” NUOVI VIDEOGIOCHI SBARCANO NEL MONDO DEI MANGA CON STAR COMICS Il mondo fantascientifico firmato Ubisoft si unisce all’unicità del fumetto giapponese, dando vita a un’opera imperdibile non solo per i fan della saga di Watch Dogs, ma anche per tutti i lettori appassionati di manga d’azione e mistero.

Star Comics: annunciati a Lucca Comics & Games i nuovi manga - Grandissime novità sono in arrivo per tutti i lettori amanti delle pubblicazioni dal Sol Levante! Direttamente da Lucca Comics & Games, in questi giorni capitale indiscussa del fumetto, una valanga di manga è pronta a far impazzire di gioia sia i fan accorsi alla kermesse lucchese che tutti quelli rimasti a casa.