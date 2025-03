Star Comics presenta a Milano Manga Issho, la prima rivista di manga europea

Manga Issho , la prima rivista di manga in Europa, sta arrivando. Star Comics presenterà il primo numero al pubblico il 25 marzo alla libreria Mondadori di piazza Duomo, Milano, dalle ore 15.30 alle 19.30. Manga Issho è un progetto senza precedenti nel panorama editoriale occidentale, che unisce le forze di quattro grandi editori di quattro Paesi – Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna) – nel segno della creatività, rappresentando un punto di incontro tra culture differenti.

Ogni tre mesi, i lettori potranno immergersi in una raccolta di storie appassionanti, che spiccano per la varietà di generi e temi, frutto dell’inventiva dirompente di 72 eccezionali autori, tra penne note – come Matteo Bussola, autore di libri best seller, e Federica di Meo – e talentuosi esordienti, ognuno con il proprio stile personale ispirato alla migliore tradizione manga.

L’evento, moderato dalla giornalista e creator Eva Carducci, inizierà alle 15.30 con una full immersion nell’arte del fumetto, grazie a una masterclass condotta da alcuni degli autori italiani coinvolti nella rivista: Matteo Bussola, Federica Di Meo, Matteo Filippi, Ivana Murianni, Denise “Zanuse” Coraggioso, Fausto Chiodoni, Matteo Filippi e Claudia Cocci. Gli artisti sfoggeranno le loro capacità artistiche realizzando illustrazioni in diretta, e racconteranno l’iter creativo dietro la realizzazione di un manga, dall’idea alla tavola definitiva.

Dalle 17.30 alle 18.40, il pubblico potrà scoprire tutti i segreti di Manga Issho con il panel “La creatività senza confini”. Il team editoriale Star Comics racconterà come è nato questo progetto rivoluzionario, quali sono i valori che lo hanno animato, e in che modo è stato possibile renderlo realtà; a seguire, Eva Carducci dialogherà con gli autori per condurre il pubblico alla scoperta delle storie che compongono il primo volume, di cui si sveleranno retroscena, curiosità e ispirazioni.

Dalle 18.45 alle 19.30, gli autori presenti saranno a disposizione del pubblico per una sessione di firmacopie.

Tra una masterclass di fumetto, un panel e un firmacopie, si tratta di un’opportunità unica per scoprire le stupefacenti storie che animano le pagine della rivista, e soprattutto per incontrare gli eccezionali autori che le hanno create.

