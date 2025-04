Star Comics al Napoli Comicon 2025

Napoli Comicon è ormai alle porte e Star Comics è pronta ad annunciare gli ospiti, gli incontri e le novità in arrivo all’evento della città partenopea, che si terrà da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Lo stand Star Comics sarà pronto ad accogliere i lettori e i curiosi nell’Asian Village, padiglione 10.

Si parte con un ospite proveniente dal continente asiatico: la leggenda del manga Boichi, che presenterà la sua ultima fatica: Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse . Ma non solo, Star Comics ospiterà anche una punta di diamante del fumetto occidentale: Arthur De Pins, maestro della bande dessinée e dell’animazione, autore de Il chiodo fisso , un capolavoro del fumetto erotico che esplora le relazioni senza vergogna e senza tabù, in un’edizione curata dalla regina italiana di questo genere, Mirka Andolfo, che sarà presente al festival.

Inoltre, saranno presenti numerosi autori del nostro Paese, come i creatori della survival story incentrata su un inquietante social network #justkilling : Giacomo “Keison” Bevilacqua, Giulio A. Gualtieri e Vincenzo Puglia.

Per celebrare la recente pubblicazione di Manga Issho saranno presenti diversi autori che hanno contribuito al primo numero: Federica Di Meo, Denise “Zanuse” Coraggioso, Matteo Filippi e Saspy. Star Comics ospiterà anche Francesca Siviero, autrice di Willowing.

Tra le novità, i lettori troveranno in anteprima Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse e il volume 27 di Dr. Stone sia in edizione regular sia variant, per festeggiare la presenza di Boichi. Ma non solo: i fan dell’amatissimo My Hero Academia di Kohei Horikoshi potranno mettere le mani prima di tutti gli altri sul volume 41, sia in edizione regular sia variant.

