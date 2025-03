Star Comics: arriva Manga Issho, la prima rivista europea di Manga

Un momento senza precedenti sta per avere luogo nella storia dei manga europei: il 25 marzo uscirà il primo numero di Manga Issho , l’innovativa pubblicazione che unisce le forze creative di quattro rinomati editori di tutta Europa: Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna) e presentata per la prima volta nel corso di Lucca Comics & Games 2024.

Con una periodicità trimestrale, Manga Issho sarà pubblicata contemporaneamente nei quattro Paesi, nelle rispettive lingue nazionali, e conterrà storie dei migliori autori di global manga europei , tra cui Federica Di Meo, Gin Zarbo, Saspy, Reno Lemaire e molti altri. In totale, solo nel primo anno di pubblicazione saranno coinvolti 72 eccezionali autori pronti a dar vita a stili e storie uniche. Ma non solo, in questo grande parterre di fumettisti c’è anche un autore bestseller, un artista a tutto tondo: Matteo Bussola , che per il primo numero di Manga Issho ha scritto una storia davvero particolare, disegnata magistralmente da Fausto Chiodoni . Una riflessione poetica e profonda sullo smarrimento di sé stessi, delle connessioni con gli altri e con la società che ci circonda, e di come solo la forza delle relazioni umane possa donarci finalmente un nostro posto nel mondo.

Inoltre, il primo volume di Manga Issho conterrà anche la prima parte de “La sposa sirena”, una storia, scritta da Ivana Murianni e disegnata da Denise "Zanuse" Coraggioso , che reinterpreta il mito tutto italiano della sirena di Taranto e pone l'attenzione sulla condizione femminile dell'Italia meridionale agli albori del diciannovesimo secolo. Altre storie rifletteranno su temi di scottante attualità come il climate change ( Shut Down With Me di Karee), l'integrazione e la ricchezza delle diversità ( Arrivano le meduse! di Matteo Filippi e Saspy ).

Ognuno dei quattro Paesi avrà pari spazio dedicato alla proprie opere, all’interno della rivista, così da rappresentare le diversità e il potenziale creativo della scena manga europea : Manga Issho sarà la rivista perfetta per lo scambio culturale e la scoperta di nuove narrazioni provenienti da tutta Europa.

" Manga Issho è un’occasione incredibile per riunire in un’unica rivista i manga realizzati in Europa, insieme agli artisti e agli autori più appassionati” afferma Claudia Bovini, Direttore responsabile ed editoriale di Star Comics . “Issho in giapponese significa ‘insieme’ ed è proprio la cooperazione a essere alla base di questa nuova avventura editoriale europea, che dimostra quanto potenziale creativo ci sia in Europa e, allo stesso tempo, quanto sia diversificata la scena creativa di manga del nostro continente.”

Inoltre, Manga Issho apre le porte anche a nuove opportunità per tutti gli autori che, finora, non avevano trovato spazio per esprimere la loro visione artistica basata sulla tecnica narrativa giapponese: anche in Italia ora si potrà diventare mangaka . Star Comics, ancora una volta, si fa quindi pioniera e, dopo aver portato i manga in Italia, dà vita anche ai manga italiani.

Per festeggiare al meglio l’uscita del primo numero di Manga Issho , il 25 marzo, a partire dalle 15.30, si terrà a Milano un evento di presentazione, presso Mondadori Duomo . Saranno presenti i principali autori italiani: Matteo Bussola, Federica Di Meo, Ivana Murianni, Denise “Zanuse” Coraggioso, Fausto Chiodoni, Karee e Matteo Filippi . I fumettisti non solo parleranno delle proprie storie ma terranno una vera e propria masterclass , per spiegare i segreti della tecnica manga ai presenti. A seguire, i presenti potranno assistere alla presentazione ufficiale del primo numero di Manga Issho, con gli autori e con Cristian Posocco, Publishing Manager di Star Comics. In chiusura ci sarà una sessione di firmacopie , che coinvolgerà tutti i fumettisti presenti.

Il primo numero Manga Issho sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online a partire dal 25 marzo , con un prezzo di lancio di 4,90€ . I numeri successivi avranno una cadenza trimestrale, con un prezzo di 6,90€. La rivista avrà oltre 300 pagine e un formato di 165x240mm.

