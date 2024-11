Scopri la Tomba degli Anziani nell'atto II di Destiny 2: Redivivo

I guardiani sono chiamati a combattere nello spirito di Street Fighter 6

Trailer di lancio https://youtu.be/ZuTrEyAU7KE

L'atto II di Destiny 2: Redivivo inizia domani, 19 novembre. Tra i nuovi contenuti, la modalità "Tomba degli Anziani", armi e caratteristiche del manufatto, la collaborazione con Street Fighter 6 e non solo. Aiutati da Mithrax ed Eido, i giocatori dovranno impedire a Fikrul di riportare in vita altri caduti per il suo esercito di infami, che comprende i nemici più letali della Prigione degli Anziani.

La Tomba degli Anziani, ispirata alla tanto amata Prigione degli Anziani di Destiny 1, rappresenterà un'enorme sfida per i guardiani. Questi dovranno infatti infiltrarsi nel luogo e affrontare varie fazioni di combattenti in diverse aree, mentre la difficoltà di gioco aumenterà di round in round. Inoltre, con l'atto II saranno introdotte delle nuove caratteristiche del manufatto pensate per le configurazioni incentrate sull'arco e sui corpo a corpo. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche, consultare Il settimanale di casa Destiny della scorsa settimana. Nel corso del nuovo atto si festeggerà pure l'Aurora: Eva Levante tornerà con il suo forno festivo per condividere dei dolcetti stagionali con il resto della galassia e per offrire ai guardiani il nuovo fucile a fusione lineare da vuoto, Raffica di Maestrale.

Nuovi sfidanti all'orizzonte! Il 19 novembre, oltre al lancio dell'atto II di Destiny 2: Redivivo, una collaborazione in stile Shoryuken porterà nell'emporio Everversum una serie di elementi cosmetici ispirati a Street Fighter™ 6. Sarà possibile adottare i famosissimi stili di combattimento di Chun-Li e di Ryu grazie a tre nuove mosse finali: Hadoken, Mille calci e Calci rotanti a testa in giù. I guardiani potranno anche caricarsi con due emote energetici – Preparati e Round bonus – e rinnovare il proprio Spettro equipaggiando tre nuovi involucri ispirati a Cammy, Chun-Li e Ryu. Saranno inoltre proposti dei decori per testa a tema Blanka per tutte le classi, per aiutare i guardiani a vincere almeno due scontri su tre.

L' atto II di Redivivo inizia domani, 19 novembre. L'atto I, già disponibile, include l'accesso al sistema di produzione dei tonici, l'attività "Assalto furioso: Salvezza", nuove armi e caratteristiche del manufatto e altro ancora.

Destiny 2: Redivivo - Atto II: Tutte le novità svelate! - L'atto II di Redivivo in arrivo martedì 19 novembre con una nuova modalità, nuove armi e non solo!Nella diretta di oggi, gli sviluppatori di Destiny 2 hanno presentato in anteprima i contenuti del secondo atto di Destiny 2: Redivivo, in uscita martedì 19 novembre.

La Festa delle Anime Perdute di Destiny 2 torna con nuove sorprese - Su Destiny 2 ricomincia lo spaventoso evento annuale della Festa delle Anime Perdute, il quale consentirà ai guardiani di indossare maschere e completare sfide per ottenere ricompense. Durante l'evento, aperto a tutti, i giocatori potranno guadagnare Abbraccio Arcano, il nuovo fucile a pompa ad arco a raffica pesante leggendario, nonché nuovi set di decori per armatura ispirati alla Festa delle Anime Perdute.

Destiny 2 Comando del Vespro - Ottieni l'emblematico fucile di precisione esotico Rompighiaccio completando la segreta durante il periodo iniziale in modalità ContesaOggi arriva la nuova segreta di Destiny 2, "Comando del Vespro", insieme alla primissima gara della segreta di Destiny 2.