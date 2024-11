Jorge Martín campione MotoGP 2024: trionfo storico e citazione inaspettata di Berlusconi

Jorge Martín ha conquistato il titolo di Campione del Mondo MotoGP 2024, diventando il primo pilota di un team indipendente a raggiungere questo traguardo nell'era MotoGP. Il pilota spagnolo del team Prima Pramac Racing ha ottenuto il terzo posto nel Gran Premio Solidario di Barcellona, sufficiente per assicurarsi il campionato, nonostante la vittoria di Francesco "Pecco" Bagnaia nella stessa gara.

Durante i festeggiamenti nel box con il suo team, Martín ha sorpreso tutti citando l'ex Presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi. In un video condiviso sui social media, si vede il pilota madrileno esclamare in italiano: "Come diceva Berlusconi, più forti della sfortuna, più forti dell'invidia, abbiamo vinto!". Questa citazione ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, aggiungendo un tocco inaspettato alla celebrazione del titolo.

La stagione 2024 è stata caratterizzata da una competizione serrata tra Martín e Bagnaia. Nonostante Bagnaia abbia ottenuto più vittorie durante l'anno, Martín ha mostrato una costanza impressionante, accumulando punti preziosi che gli hanno permesso di mantenere un vantaggio decisivo nella classifica generale. Con questo successo, Martín si unisce al gruppo di piloti spagnoli che hanno vinto il titolo mondiale nella classe regina, tra cui Alex Crivillé, Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Joan Mir.

La vittoria di Martín rappresenta un momento storico per il team Prima Pramac Racing, che ha dimostrato la capacità di competere ai massimi livelli del motociclismo mondiale. Il successo del pilota spagnolo è stato accolto con entusiasmo dalla comunità motociclistica e dai fan, consolidando la sua posizione tra i grandi del MotoGP.

Con la stagione 2024 conclusa, l'attenzione si sposta ora sul futuro di Martín, che ha annunciato il suo passaggio al team Aprilia per la stagione 2025. Questo cambiamento segna l'inizio di un nuovo capitolo nella carriera del campione del mondo, che cercherà di difendere il suo titolo con una nuova squadra.

MotoGP, trionfo di Bagnaia a Barcellona ma Jorge Martin è campione del mondo - Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria nel Gran Premio della Solidarietà di Barcellona, raggiungendo l'undicesimo successo stagionale. Nonostante ciò, è Jorge Martin a festeggiare il titolo mondiale MotoGP 2024, grazie al terzo posto ottenuto in gara, che gli ha permesso di mantenere un vantaggio di 10 punti su Bagnaia nella classifica generale.

MotoGP: Oggi a Barcellona si decide il titolo mondiale - Oggi, domenica 17 novembre 2024, il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita l'ultimo Gran Premio della stagione di MotoGP, decisivo per l'assegnazione del titolo mondiale tra Jorge Martín e Francesco "Pecco" Bagnaia.Orari e Diretta TVLa gara della classe regina prenderà il via alle ore 14:00.

MotoGP: Bagnaia vince la Sprint a Barcellona, ma Martin mantiene il comando del Mondiale - Francesco Bagnaia ha trionfato nella gara Sprint del Gran Premio di Barcellona, disputata oggi, 16 novembre 2024, sul circuito del Montmeló. Con questa vittoria, il pilota della Ducati ha ridotto il distacco da Jorge Martin, leader della classifica mondiale, portandosi a 19 punti di distanza.