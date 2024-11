Sanremo 2025: Fedez e Tony Effe tra i nomi più attesi nel toto-Big

A meno di un mese dall'annuncio ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025, previsto per il 2 dicembre, il toto-nomi si arricchisce di due figure di spicco: Fedez e Tony Effe. I due rapper, protagonisti nei mesi scorsi di un acceso dissing, potrebbero calcare insieme il palco dell'Ariston, attirando l'attenzione del pubblico più giovane.

Secondo quanto riportato dal settimanale 'Chi', Fedez avrebbe manifestato l'intenzione di partecipare al Festival con un brano personale, cercando di convincere il direttore artistico Carlo Conti. L'ipotesi ha rapidamente fatto il giro delle testate online, coinvolgendo anche il nome di Tony Effe. La presenza di entrambi gli artisti garantirebbe a Conti un notevole appeal mediatico, soprattutto tra i giovani.

Al momento, né Fedez né Tony Effe hanno confermato o smentito le voci sulla loro partecipazione. Carlo Conti, impegnato nell'ascolto di numerosi brani per la selezione ufficiale, ha dichiarato: «Dipende dal brano. Io prima ascolto quello, poi guardo chi lo canta». Si parla anche di una possibile modifica al regolamento per aumentare il numero dei Big in gara a 28.

Oltre a Fedez e Tony Effe, circolano con insistenza i nomi di Elodie, Blanco, Gazzelle, Madame, Achille Lauro, Brunori Sas, Coma_Cose, Benji & Fede, Olly, Francesca Michielin, Gaia, Clara, Luchè, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Alex Britti, Alessandra Amoroso, Noemi, Arisa, Modà, Anna Pepe, Bresh, Virginio, Rkomi e Petit. Inoltre, si vocifera delle candidature di Ermal Meta e Francesco Gabbani, che debuttarono nella sezione Giovani proprio nei festival diretti da Conti.

Per la quota over, oltre ad Al Bano, che ha già comunicato di aver inviato due canzoni ai selezionatori, si parla delle possibili partecipazioni di Marcella Bella, Amedeo Minghi, Fausto Leali e Massimo Ranieri.

L'attesa per l'annuncio ufficiale dei Big in gara cresce, mentre il pubblico e gli addetti ai lavori speculano su chi calcherà il prestigioso palco dell'Ariston nell'edizione 2025 del Festival di Sanremo.

