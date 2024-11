HASBRO PROTAGONISTA ALLA MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS

È in arrivo l’edizione 2024 della Milan Games Week & Cartoomics, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della cultura pop che, anno dopo anno, rappresenta sempre di più un punto d’incontro dinamico e multidisciplinare per gli amanti dei videogiochi, dei fumetti, del cinema e dei giochi da tavolo: anche quest’anno Hasbro sarà uno dei protagonisti indiscussi della fiera con attività e ospiti di rilievo, presentando un ventaglio di grandi classici rivisitati per il nuovo millennio e dimostrando come anche i giochi tradizionali possano evolversi e continuare a incantare in un mondo sempre più digitale. Gli stand di Hasbro saranno un vero paradiso per i giocatori, un luogo dove la passione per il gioco diventa un'esperienza collettiva e condivisa, e dove ogni partecipante può trovare la propria avventura: gli appassionati dei boardgame potranno scoprire le nuove facce dei giochi che hanno segnato l’immaginario di generazioni negli ampi e magici spazi dedicati ad Hasbro Games, Monopoly e Avalon Hill.

Chi adora il mistero non può di certo perdersi una partita a Cluedo Conspiracy, l’esperienza di gioco che trasporta i giocatori in un'avventura unica all'interno del resort Vipera Nera. Di sicuro appeal per tutti, anche tutte le nuove edizioni e le versioni speciali dei grandi classici come il Monopoly Harry Potter o il nuovo e movimentato Monopoly Lo Scontro, in cui i giocatori competono per accumulare ricchezze facendo scivolare le pedine su un tabellone lungo oltre un metro. In un’area accessibile solo ai maggiorenni si potrà provare Taboo Adults Only, l’edizione “spinta” dell’amatissimo gioco delle parole vietate, che con ben 240 carte inedite sfida i giocatori a trovare definizioni originali per indovinare i termini ispirati alla cultura pop e alle ultime tendenze, a tematiche piccanti. Ampio spazio anche ai giochi adatti a tutta la famiglia, come Piggy Piggy, il frenetico card game il cui obiettivo è accumulare più punti degli avversari rubando i loro maialini colorati.

Ma le novità non finiscono qui! I visitatori dello Stand D02 D06 E01 E05 del Padiglione 9 potranno immergersi nel brivido della casa del terrore con Betrayal at House on the Hill, dove sarà possibile esplorare una sinistra dimora infestata, dove la tensione aumenta a ogni passo. Un'avventura che promette di mescolare astuzia e coraggio in un ambiente ricco di suspense e sorprese inaspettate. Non meno avvincenti saranno le sfide contro Zargon e il suo esercito nell'intramontabile HeroQuest, un'esperienza che continua a catturare il cuore dei giocatori con la sua epica narrazione. I fedeli amanti di questo boardgame potranno scoprire le novità in casa HeroQuest: da First Light, svelata in anteprima durante Lucca Comics & Games, fino al più recente Le Giungle di Delthrak, passando per tutte le avvincenti espansioni, che aumentano la profondità del gioco, come Frozen Horror e la La Maga dello Specchio. Giocabile anche un grande classico intramontabile, Talisman: Il Gioco delle Avventure Magiche. Con Talisman, i giocatori rivivranno i personaggi e i luoghi che conoscono e amano, reinventati con nuove e sbalorditive illustrazioni, figure ridisegnate e un gameplay modernizzato, perfetto per chi cerca un'esperienza ludica più snella. Un’anteprima eccezionale per gli appassionati di giochi strategici, la versione inglese di Life in Reterra, disponibile in Italia solo il prossimo anno. Un grande evento da non perdere sarà anche la Finale del Campionato Nazionale di Beyblade X, il nuovo fenomeno che sta conquistando i cuori dei blader di tutta Italia. Con decine di tornei previsti in tantissime città italiane, tutti gli appassionati nei mesi scorsi hanno avuto l’opportunità di qualificarsi per la finalissima che si terrà durante la Milan Games Week & Cartoomics. Saranno solo 24 i blader che varcheranno la soglia di Fiera Milano (Rho) per prendere parte all’evento decisivo, che si terrà sabato 23 novembre alle ore 15.00 presso lo stand E20, PAD 11. In questa sfida, i migliori blader d’Italia si contenderanno il titolo di Campione Italiano di Beyblade X in un'atmosfera carica di adrenalina e competizione.Lo stand Hasbro FAN (PAD 11 - B01, C04) si trasformerà nel cuore pulsante della manifestazione per tutti i devoti all’universo Marvel e a saghe iconiche come Transformers e Star Wars, dove ad aspettarli ci sarà un programma fitto di attività. Un vero e proprio polo per la community, dove ogni giorno si susseguiranno attività e scambi di opinione che renderanno l'esperienza alla Milan Games Week & Cartoomics indimenticabile. Non mancheranno ospiti di spicco che, guidati dal Rinoceronte in persona, si alterneranno in NErD Talks, incontri e dibattiti: momenti imperdibili per tutti i devoti dell'universo nerd. Per rimanere aggiornati sugli eventi basteranno pochi click sulla pagina ufficiale instagram di Hasbrofanit.

Gillette Labs alla Milan Games Week & Cartoomics 2024 - INIZIA IL COUNT DOWN PER LE SEMIFINALI E FINALI DELLA GILLETTE BOMER CUP, DURANTE LA MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024Una sfida adrenalinica che celebra il gaming e conferma l'impegno di Gillette nel mondo degli esportSemifinali e finali della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.

STAR COMICS: GLI OSPITI A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS - STAR COMICS: ECCO GLI OSPITI E LE NOVITÀ IN ARRIVO A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS Mirka Andolfo, Federica Di Meo, Nico., Marcy, TheMark e tanti altri saranno presenti allo stand Star Comics per incontrare i fan. In anteprima assoluta allo stand Star Comics i primi due numeri del manga di Minecraft.

MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024 - MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024LE GRANDI ANTEPRIME DI CINEMA E SERIE TV, GLI ARTISTI DEL MOMENTO NEL PANORAMA DELLA MUSICA POP E URBAN, SHOW IMPERDIBILI, PER UN PALINSESTO DAVVERO RICCO DI APPUNTAMENTI A due settimane dall’inizio di Milan Games Week & Cartoomics 2024 si va delineando l’incredibile programma che promette di far felici le migliaia di appassionati attesi.