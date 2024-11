Coppa Davis 2024: i convocati dell'Italia per la Final 8 di Malaga

Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha ufficializzato la lista dei giocatori che rappresenteranno l'Italia nella Final 8 della competizione, in programma dal 19 al 24 novembre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. La squadra azzurra sarà composta da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e dai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Volandri ha dichiarato: "Ho fatto tutte le valutazioni necessarie secondo i criteri di osservazione tattico/tecnici e psicofisici. Continua il nostro percorso di squadra che sempre più colloca ogni momento come questo all’interno di un ciclo, che a ogni appuntamento incrementa forza, convinzione e disponibilità in tutti noi".

L'Italia, campione in carica dopo la vittoria nel 2023, affronterà l'Argentina nei quarti di finale. La squadra sudamericana schiera giocatori di alto livello come Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo e Tomás Martín Etcheverry.

Il torneo vedrà la partecipazione delle otto migliori nazioni: Italia, Argentina, Stati Uniti, Australia, Germania, Canada, Paesi Bassi e Spagna. I quarti di finale si svolgeranno dal 19 al 21 novembre, le semifinali il 22 e 23 novembre, e la finale il 24 novembre.

La presenza di Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, rappresenta un elemento chiave per le ambizioni italiane. Il giovane altoatesino ha recentemente conquistato il titolo alle Nitto ATP Finals, dimostrando un eccellente stato di forma.

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, entrambi in ottima condizione, completano un trio di singolaristi di alto livello. I doppisti Bolelli e Vavassori, con la loro esperienza e affiatamento, offrono solide garanzie nel doppio.

La squadra italiana si presenta dunque con una formazione competitiva e determinata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, puntando a confermarsi ai vertici del tennis mondiale.

