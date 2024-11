Meteo, freddo artico in arrivo sull'Italia: neve a bassa quota e temperature in calo

Andrea Giuliacci, meteorologo di Meteo.it, ha dichiarato all'Adnkronos che alla fine di martedì è prevista l'arrivo di una perturbazione più intensa, accompagnata da correnti fredde di origine artica. Mercoledì sarà caratterizzato da cieli nuvolosi e piogge sparse su gran parte delle regioni italiane, con un calo generalizzato delle temperature, venti forti al Centro-Sud e nevicate sulle Alpi, localmente anche sotto i 1000 metri.

Successivamente, tra giovedì e venerdì, un'altra perturbazione attraverserà l'Italia, portando piogge diffuse, venti burrascosi sui mari circostanti e nuove nevicate sulle Alpi a quote insolitamente basse per il periodo. Sono attese anche nevicate sull'Appennino, sebbene a quote più elevate. Questa fase centrale della settimana rappresenterà un primo assaggio di condizioni meteorologiche invernali.

Le previsioni di Meteo.it confermano un cambio di scenario, con l'instaurazione di intense correnti atlantiche che trasporteranno verso l'Italia alcuni sistemi nuvolosi. In particolare, sono attese tre perturbazioni atlantiche: la prima tra lunedì e martedì, poco attiva; le successive tra mercoledì e venerdì, più incisive e associate a masse d'aria fredda di origine artica. Questa situazione porterà a una breve fase di maltempo invernale, con venti burrascosi, mari agitati, piogge localmente abbondanti, un crollo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali e nevicate copiose sulle Alpi, anche a quote basse.

Il Mattino riporta che i primi segnali di un abbassamento delle temperature si sono già verificati domenica 17 novembre, ma rappresentano solo un piccolo assaggio del peggioramento atteso nella prima parte della settimana. Si prevede un ulteriore calo termico, con nevicate a bassa quota e condizioni di maltempo diffuse.

3B Meteo sottolinea che la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da un travaso di aria fredda di matrice artica sul bacino centrale del Mediterraneo. Le conseguenze per l'Italia includono il passaggio di impulsi perturbati di natura tardo autunnale o invernale, con un coinvolgimento maggiore delle regioni centro-meridionali della fascia tirrenica. Sono attese piogge, temporali, neve su Alpi e Appennino e un calo significativo delle temperature.

Il Messaggero avverte che l'Italia si prepara ad affrontare un'imminente ondata di freddo, con neve prevista in alcune regioni a causa dell'indebolimento del vortice polare. Il brusco calo delle temperature interesserà in particolare le regioni settentrionali e l'Appennino, portando possibili nevicate anche a bassa quota.

RaiNews evidenzia che oggi, giovedì 14 novembre, il Nord Italia ha vissuto una giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo isolate nebbie sulle zone pianeggianti e freddo al mattino. Tuttavia, è previsto un brusco calo delle temperature e l'arrivo del freddo artico nei prossimi giorni.

L'Italia si prepara a un significativo cambiamento meteorologico con l'arrivo di correnti fredde di origine artica. Le previsioni indicano un calo delle temperature, venti forti, piogge diffuse e nevicate a bassa quota, specialmente sulle Alpi e sull'Appennino.

