Jannik Sinnerin finale alle ATP Finals: sfida con Fritz , ranking e guadagni da record

Oggi Jannik Sinner affronterà Taylor Fritz nella finale delle ATP Finals a Torino. L'azzurro mira a coronare un anno straordinario, caratterizzato da sette titoli, tra cui due tornei del Grande Slam. Nel percorso verso la finale, Sinner ha dominato il proprio girone, superando Fritz, Andrey Rublev e Alex de Minaur, e ha trionfato in semifinale contro Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2.

I successi di Sinner non si limitano al campo sportivo; i suoi trionfi gli hanno fruttato guadagni record. Nel 2024, ha accumulato 12 milioni di dollari in premi ATP, portando il totale in carriera a 29 milioni. A questi si aggiungono i 6 milioni ottenuti vincendo il torneo esibizione Six Kings Slam a Riad. Una vittoria oggi a Torino gli permetterebbe di incassare ulteriori 4,88 milioni di dollari, cifra destinata al campione imbattuto del torneo.

Sinner ha già la certezza di chiudere l'anno come numero uno del mondo. La vittoria su Ruud gli garantisce di mantenere la prima posizione nel ranking ATP anche dopo l'Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio 2025. Attualmente, Sinner ha accumulato 11.330 punti, mentre il secondo in classifica, Alexander Zverev, ne ha 7.915. Anche in caso di eliminazione al primo turno dell'Australian Open e di vittoria di Zverev, il distacco rimarrebbe sufficiente a mantenere Sinner al vertice. Con questo risultato, Jannik raggiungerà le 36 settimane consecutive da numero uno del mondo, eguagliando il record di Carlos Alcaraz, che però non le aveva ottenute consecutivamente.

