Flavio Cobolli trionfa a Bucarest e conquista il suo primo titolo ATP

Flavio Cobolli ha conquistato il suo primo titolo in carriera in un torneo del circuito ATP, vincendo l’ATP 250 di Bucarest. Il tennista romano si è imposto oggi, 6 aprile, in finale contro l’argentino Sebastian Baez, numero 36 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-4. Per l’azzurro si tratta del primo trofeo nel circuito maggiore, ottenuto nella sua seconda finale in carriera. Con questo successo, Cobolli entrerà tra i primi 40 giocatori al mondo, raggiungendo proprio la posizione numero 36 del ranking ATP.

Cobolli-Baez oggi alle 13: finale Atp Bucarest in diretta su SkySport - Flavio Cobolli cerca il suo primo titolo Atp nella finale del torneo 250 di Bucarest, in programma oggi, domenica 6 aprile, contro l’argentino Sebastian Baez, numero 36 del mondo. Per il tennista azzurro si tratta della seconda finale della carriera nel circuito maggiore, dopo quella persa lo scorso agosto all’Atp 500 di Washington contro lo statunitense Sebastian Korda.

Cobolli vola in finale all’ATP di Bucarest: sfiderà Baez per il titolo - Flavio Cobolli conquista la sua seconda finale in carriera in un torneo ATP, imponendosi con autorità nella semifinale dell’ATP 250 di Bucarest. Il tennista romano, testa di serie numero 3, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 del ranking, con un netto 6-3, 6-0.

Darderi-Carballes Baena e Cobolli-Dzumhur: orari, precedenti e diretta tv dei match Atp di Marrakech e Bucarest - Sabato 5 aprile si tinge d’azzurro nei tornei Atp 250 di Marrakech e Bucarest, entrambi su terra rossa. Due italiani sono protagonisti nelle semifinali. Alle 14 sul campo centrale del torneo marocchino scenderà in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, finalista della scorsa edizione.