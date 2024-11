MotoGP: Oggi a Barcellona si decide il titolo mondiale

Oggi, domenica 17 novembre 2024, il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita l'ultimo Gran Premio della stagione di MotoGP, decisivo per l'assegnazione del titolo mondiale tra Jorge Martín e Francesco "Pecco" Bagnaia.

Orari e Diretta TV

La gara della classe regina prenderà il via alle ore 14:00. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201). In chiaro, l'evento sarà visibile su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky). Per gli abbonati, è disponibile lo streaming su Sky Go e NOW.

Situazione in classifica e combinazioni per il titolo

Jorge Martín arriva a Barcellona con un vantaggio di 19 punti su Bagnaia. Per conquistare il titolo, Bagnaia deve vincere la gara e sperare che Martín non superi la decima posizione, ottenendo così al massimo 6 punti. In caso di arrivo a pari punti, il titolo andrebbe a Bagnaia grazie al maggior numero di vittorie stagionali (11 contro 3). Se Bagnaia arriva secondo, Martín dovrebbe terminare al massimo quindicesimo per consentire all'italiano di recuperare il gap. Al contrario, Martín può laurearsi campione anche con un nono posto, accumulando 9 punti, sufficienti per mantenere il vantaggio.

Il Gran Premio di Barcellona sostituisce l'annullato GP di Valencia, a causa delle recenti alluvioni che hanno colpito la Comunità Valenciana. Tutti i proventi delle vendite dei biglietti sono destinati agli aiuti per le zone colpite.

La gara di oggi rappresenta l'atto finale di una stagione intensa e combattuta, con il titolo mondiale che si deciderà all'ultimo respiro.

