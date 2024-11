MotoGp, Bagnaia trionfa nella Sprint di Barcellona e rimanda la festa mondiale di Martin

Francesco Bagnaia ha trionfato nella Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, posticipando l'assegnazione del titolo mondiale a domani. Il pilota italiano ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini, mentre Jorge Martin, leader del campionato, ha chiuso al terzo posto. Con questo risultato, il vantaggio di Martin su Bagnaia si riduce a 19 punti, rendendo decisiva la gara di domenica per l'assegnazione del titolo iridato.

La partenza è stata impegnativa per Bagnaia, che ha dovuto difendersi dagli attacchi iniziali di Martin e successivamente di Bastianini. Nonostante le pressioni, Bagnaia è riuscito a mantenere la leadership della corsa. Nel frattempo, Bastianini e Martin hanno ingaggiato un duello serrato per la seconda posizione. Bastianini ha superato Martin a nove giri dalla fine, ma lo spagnolo ha risposto prontamente, relegando Bastianini in quinta posizione dopo essere stato sorpassato anche da Franco Morbidelli.

Questa battaglia ha permesso a Bagnaia di incrementare il suo vantaggio. Bastianini, determinato a recuperare, è risalito al terzo posto, beneficiando anche della rimonta di Aleix Espargarò, che ha disputato la sua ultima Sprint Race in carriera. Nonostante gli sforzi, Bastianini non è riuscito ad avvicinarsi a Martin. Quest'ultimo ha adottato una strategia conservativa, evitando rischi inutili per non compromettere le sue chance di titolo, mantenendo un distacco di 1,4 secondi da Bagnaia.

Negli ultimi giri, Martin ha tentato di aumentare il ritmo per difendersi dall'attacco di Bastianini. Tuttavia, all'ultimo giro, Bastianini è riuscito a superare Martin, assicurandosi la seconda posizione. La gara si è conclusa con Bagnaia al primo posto, seguito da Bastianini e Martin.

La gara di domani sarà decisiva per l'assegnazione del titolo mondiale. A Martin basterà un nono posto per conquistare il suo primo titolo iridato, mentre Bagnaia dovrà puntare alla vittoria sperando in un piazzamento arretrato del rivale.

