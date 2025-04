MotoGP Jerez: Alex Marquez vince e conquista la vetta del Mondiale, Bagnaia chiude terzo

Alex Marquez conquista la vittoria nel Gran Premio di Spagna a Jerez, ottenendo il primo trionfo della sua carriera in MotoGP e balzando in testa alla classifica iridata. Il pilota del team Gresini, in sella alla Ducati, precede Fabio Quartararo su Yamaha e Francesco Bagnaia sulla Ducati ufficiale. Marc Marquez, dopo una caduta al terzo giro, conclude 12° al termine di una difficile rimonta. Maverick Vinales, con la KTM, chiude quarto davanti a Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del team VR46, seguito da Brad Binder e Pedro Acosta, entrambi su KTM. Alex Marquez guida il mondiale con 140 punti, uno in più di Marc Marquez e venti su Bagnaia.

