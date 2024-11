MotoGP: Bagnaia conquista la pole a Barcellona, Martin quarto

Francesco "Pecco" Bagnaia ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Barcellona, con un tempo di 1:38.641, precedendo Aleix Espargaró e Marc Márquez. Il leader del campionato, Jorge Martín, partirà dalla quarta posizione.

Bagnaia ha dichiarato: "Adesso bisogna essere perfetti anche oggi pomeriggio. Sappiamo che la Sprint è il nostro punto debole, ma dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Probabilmente scenderemo in pista con la gomma dura; Espargaró va molto forte e noi stiamo facendo un gran lavoro. Sappiamo che sarà molto difficile portare a casa il Mondiale, ma me la sto godendo".

La Sprint Race è in programma oggi alle 15:00.

