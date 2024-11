Ballando con le Stelle, ottava puntata: Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo ballerini per una notte

Questa sera, sabato 16 novembre 2024, alle 20:35 su Rai 1, andrà in onda l'ottava puntata di "Ballando con le Stelle", il celebre dance show condotto da Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. La serata vedrà la partecipazione speciale di Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo come "ballerini per una notte".

Elettra Lamborghini, nota cantante e conduttrice, ha ricoperto il ruolo di coach a "The Voice of Italy" nel 2019 e di giudice a "Italia's Got Talent". Attualmente, conduce il varietà comico "Only Fun Comico Show". Questa sera si esibirà in una salsa e una bachata insieme al ballerino Moreno Porcu.

Massimiliano Gallo, attore di spicco, tornerà su Rai 1 il 24 novembre con la seconda stagione di "Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso". Prima di questo impegno, si cimenterà in un charleston con la ballerina Rebecca Gabrielli.

Nella puntata precedente del 9 novembre, la coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla ha conquistato la vetta della classifica con 75 punti, mentre Furkan Palali ed Erica Martinelli sono stati eliminati.

Le coppie in gara questa sera sono:

- Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

- Federica Nargi e Luca Favilla

- Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

- Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

- Federica Pellegrini e Angelo Madonia

- Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

- Tommaso Marini e Sophia Berto

- Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

- Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Ogni coppia si esibirà in coreografie sempre più complesse, spaziando tra balli caraibici, standard e latino-americani, oltre a prove a sorpresa valutate dalla giuria tecnica e popolare. La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Accanto a loro, i "Tribuni del popolo" Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze votando le coppie sui profili social ufficiali del programma.

Alberto Matano, conduttore de "La Vita in Diretta", gestirà il "tesoretto" che potrà influenzare la classifica finale della serata. Al termine della puntata, una coppia potrebbe essere eliminata, ma avrà la possibilità di rientrare in gara nelle prossime settimane, a condizione di continuare a prepararsi con impegno.

Per seguire la puntata in diretta o rivederla successivamente, è possibile accedere alla piattaforma RaiPlay.

