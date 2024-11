LoL: oltre 3 milioni di dollari per il bene comune

La campagna delle Giornate dei giocatori di League of Legends ha raccolto oltre 3 milioni di dollari per il Riot Games Social Impact Fund

in onore del 15° anniversario di League of Legends, Riot ha organizzato la sua annuale raccolta fondi su LoL dal 9 al 28 ottobre, durante la quale l'intero ricavato dei tre aspetti delle Giornate dei giocatori e del Lume Poro Giocatore Incallito è stato devoluto al Riot Games Social Impact Fund.

Per la raccolta fondi di gioco delle Giornate dei giocatori, Riot ha devoluto al Riot Games Social Impact Fund il 100% del ricavato, oltre a un corrispondente pari a 3 volte il loro valore, di ogni acquisto dei tre aspetti delle Giornate dei giocatori e del Lume Poro Giocatore Incallito

Questa è stata la prima volta che Riot ha attivato la possibilità di donare un corrispondente pari a 3 volte il valore degli acquisti effettuati dai giocatori.

Gli aspetti delle Giornate dei giocatori erano: Neeko Cosplayer, Gragas Fan della Musica e Trundle Fan dell'eSport.

I giocatori hanno raccolto oltre 3 milioni di dollari per il Riot Games Social Impact Fund.

I proventi della raccolta fondi saranno distribuiti a organizzazioni no-profit in tutto il mondo per sostenere le cause che i giocatori di LoL hanno indicato come più importanti per loro, tra cui la salute mentale, l'istruzione/formazione professionale e la povertà.

Il Riot Games Social Impact Fund è la sezione no-profit di Riot che si occupa dei nostri sforzi collettivi per avere un impatto a livello sociale. Istituito in collaborazione con ImpactAssets, questo fondo permette ai giocatori di aiutare molto più in profondità le persone così da lasciare un segno duraturo.

Nel 2023, il Riot Games Social Impact Fund ha raggiunto un traguardo importante, arrivando a 50 milioni di dollari raccolti e destinati ad associazioni no-profit, comunità e organizzazioni di tutto il mondo sin dalla sua nascita nel 2019.

“Ogni volta che organizziamo una raccolta fondi nel gioco, i giocatori rispondono e superano le nostre aspettative. Per la campagna delle Giornate dei giocatori è andata esattamente così. Questa iniziativa era il modo perfetto per celebrare i 15 anni di League of Legends, perché senza i giocatori di LoL, il Riot Games Social Impact Fund non esisterebbe. È grazie alla loro dedizione e generosità che siamo riusciti a raccogliere oltre 50 milioni di dollari e a sostenere più di 450 organizzazioni no-profit in 28 regioni." Jefrrey Burrell, Responsabile dell'Impatto sociale e della Sostenibilità

"Non saremmo niente senza i nostri giocatori e la nostra community, che ci aiutano a plasmare il gioco con il loro feedback e il loro amore per LoL. E voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio e chi gioca tutti i giorni. Grazie dal profondo dei nostri cuori. Speriamo che continuerete a rendere LoL un gioco che offre gioia, competizione e divertimento per le generazioni future." Paul Bellezza, Produttore esecutivo, League of Legends.

LA FINALE DEL CAMPIONATO MONDIALE DI LEAGUE OF LEGENDS NEI CINEMA DELLA VOSTRA CITTÀ! - A novembre, il brivido della Finale del Campionato Mondiale di League of Legends sale sul palco nei cinema di tutta Europa! Anche quest'anno, Riot Games e Piece of Magic Entertainment portano l'atmosfera elettrica dei Mondiali direttamente sul grande schermo.

League of Legends - l'inno del Campionato Mondiale 2024 - "HEAVY IS THE CROWN", L'INNO DEL CAMPIONATO MONDIALE 2024 DI LEAGUE OF LEGENDS INTEPRETATO DAI LINKIN PARK, È DISPONIBILE ORALoL Esports e i Linkin Park pubblicheranno l'inno dei Mondiali 2024 "Heavy Is The Crown" martedì 24 settembre"Heavy Is The Crown", l'inno del Campionato Mondiale 2024 di League of Legends, interpretato dalla band internazionale LINKIN PARK, è stato pubblicato oggi su YouTube e sulle piattaforme di streaming digitale in tutto il mondo.

CAMPIONATO MONDIALE 2024 DI LEAGUE OF LEGENDS - RIOT GAMES SCEGLIE I LINKIN PARK PER L'INNO DEL CAMPIONATO MONDIALEDI LEAGUE OF LEGENDSLoL Esports e i Linkin Park pubblicheranno l'inno dei Mondiali 2024 "Heavy Is The Crown" martedì 24 settembre 2024 DI LEAGUE OF LEGENDSRiot Games ha annunciato che sarà la band di fama internazionale Linkin Park a suonare l'inno del Campionato Mondiale 2024 di League of Legends, "Heavy Is The Crown".