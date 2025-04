Filmato della Stagione 2 2025 di League of Legends

Riot Games presenta 'Here, Tomorrow' (ft Lilas, Kevin Penkin) - Filmato della Stagione 2 2025 di League of Legends

League of Legends collabora con Lilas Ikuta degli YOASOBI per il brano della Stagione 2

Oggi, League of Legends ha pubblicato il brano originale "Here, Tomorrow" e il relativo video, con la partecipazione della cantautrice Lilas, conosciuta anche come Ikuta e parte dell'acclamato duo musicale YOASOBI, e del compositore nominato ai BAFTA Kevin Penkin, noto per le colonne sonore di Made in Abyss e Tower of God. Puoi guardare il video qui. "Here, Tomorrow" dà ufficialmente inizio alla prossima stagione di League of Legends, Fiore spirituale - Al di là.

Filmato - https://www.youtube.com/watch?v=T4l0KBAn6LU

La cantautrice giapponese Lilas, conosciuta anche come Ikuta e parte del duo musicale acclamato dalla critica YOASOBI, ha annunciato una collaborazione per i contenuti della prossima Stagione 2 del MOBA. Il brano originale, "Here, Tomorrow", è stato scritto da Kevin Penkin, compositore nominato ai BAFTA noto per le colonne sonore di Made in Abyss e Tower of God.

Lilas si è rapidamente affermata come artista versatile, con opere che spaziano su diversi media. La sua musica è apparsa in numerosi spot pubblicitari, serie TV e film, e il suo singolo del 2022 "Sparkle" ha superato i 100 milioni di ascolti in streaming.

