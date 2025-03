Riftbound: League of Legends trading card game

Riot Games svela il nome ufficiale, il nuovo design delle carte, i formati di gioco e i dettagli del lancio dell’attesissimo gioco di carte fisico ispirato all’universo di League of Legends.

Riftbound: League of Legends Trading Card Game debutterà con il suo primo set chiamato Origins, contenente oltre 300 carte diverse. Il lancio è previsto per l’estate 2025 in Cina e per ottobre 2025 in molti paesi di lingua inglese. Il gioco includerà diversi campioni dell’universo di League of Legends, tra cui Annie, Garen, Jinx, Lee Sin, Lux, Master Yi, Viktor, Volibear, Yasuo e altri.

Project K ha ora un nome ufficiale: Riftbound: League of Legends Trading Card Game. Riftbound si potrà giocare in modalità 1v1 e anche in multiplayer, incluse le modalità 2v2 e free-for-all. Dave Guskin, Game Director, Riot Games, ha dichiarato: “Ci siamo innamorati del nome Riftbound perché richiama la Landa degli evocatori (Summoner’s Rift in inglese, ndr), trasmette l’energia d’azione e divertimento che vogliamo nel gioco, ed è estremamente orecchiabile e immediato. Quando ci siamo avvicinati alla decisione finale sul nome, abbiamo scoperto che uno studio indie australiano, Barrel Smash Studios, aveva già pubblicato un gioco con questo titolo. Hanno generosamente accettato di incontrarci, ascoltare la nostra visione e, dopo aver capito quanto tenessimo al nome, hanno accettato di trasferirlo a noi. Non vediamo l’ora di portare Riftbound nella community dei TCG e di League of Legends, mettendo i mazzi nelle mani dei giocatori entro la fine dell’anno”.Chengran Chai, Executive Producer, Riot Games, ha aggiunto: “Siamo profondamente grati per l’entusiasmo e l’interesse che i giocatori di tutto il mondo stanno dimostrando per Riftbound. Ringraziamo la community in crescita e i giocatori di TCG che hanno già condiviso il loro feedback, incluso il desiderio di più illustrazioni originali e un’interfaccia più raffinata. Questo ci ha spinto a migliorare l’esperienza di gioco rivedendo alcune scelte di design e facendo ulteriori playtest per offrire un gioco che le persone ameranno”.Il set Origins - I Champion Decks di Riftbound: Origins sono mazzi pronti all’uso da 56 carte. I mazzi con i campioni includono vari tipi di carte: unità, leggende, campioni, magie, equipaggiamenti, rune e campi di battaglia. Il gioco debutterà con il set Origins, che includerà oltre 300 carte diverse, tra cui mazzi pre-costruiti per i campioni Viktor, Jinx e Lee Sin. Proving Grounds - Riftbound: Proving Grounds è un set in scatola pensato per 2-4 giocatori. Per i nuovi giocatori o chi vuole iniziare in modo semplice, Proving Grounds è il modo perfetto per iniziare la propria collezione, con mazzi introduttivi dedicati a Lux, Annie, Master Yi e Garen. Potenziare i mazzi - Al lancio saranno disponibili buste da 14 carte con varie rarità per potenziare i propri mazzi.Riftbound verrà lanciato nell’estate 2025 in collaborazione con Shining Soul. Mentre, nei paesi di lingua inglese, Riot Games porterà il gioco in collaborazione con UVS Games a partire da ottobre 2025, con ulteriori distribuzioni regionali previste per il 2026.UVS Games, partner esperto con quasi vent’anni di esperienza nei giochi di carte collezionabili, aiuterà Riot a distribuire Riftbound nei negozi locali e ad attivare eventi di gioco organizzato.Nel corso dell’anno, i giocatori potranno provare Riftbound e vedere i mazzi in anteprima durante eventi di Riot e del mondo dei giochi da tavolo. Il design definitivo delle carte e le meccaniche di gioco sono ancora in fase di sviluppo.