Confermata la Fearless Draft per il competitivo di League of Legends

L'eSport di LoL accoglie una nuova era di strategia e adattamento nello Split 2 e oltreRiot Games conferma la Fearless Draft per tutta la stagione competitiva 2025 di League of Legends, a partire dallo Split 2. In seguito al debutto durante lo Split 1 e il First Stand Tournament, e dopo un confronto con i team di tutte le regioni e un’accoglienza entusiasta da parte dei giocatori, l'eSport di LoL ha deciso di estendere la Fearless Draft al resto della stagione 2025, a partire dallo Split 2.

La Fearless Draft è un'evoluzione del tradizionale sistema di scelta/ban che costringe le squadre ad adattarsi e a innovare in ogni serie.Con questo formato, i campioni scelti nelle partite precedenti di una serie "al meglio di" non possono essere più selezionati da entrambe le squadre negli incontri successivi. In questo modo, la riserva di campioni si riduce progressivamente, costringendo le squadre a far ricorso a una più profonda padronanza dei campioni, a sperimentare nuove strategie e a effettuare scelte inaspettate.A partire dallo Split 2, la Fearless Draft verrà implementata in tutte le leghe regionali e continuerà a essere usata per il resto della stagione competitiva, eventi globali compresi. L'MSI e i Worlds manterranno il loro formato originale, ma i Worlds introdurranno la Fearless Draft in tutte le serie al meglio di 3 e al meglio di 5, conservando il formato a scontro diretto per la fase svizzera.Dal 2025, la stagione competitiva di League of Legends è suddivisa in tre split. Lo Split 1 è iniziato tra gennaio e febbraio e si è concluso tra fine febbraio e inizio marzo, con il primo Regional Split che terminerà per tutte le regioni entro il 21 marzo. A seguire, lo Split 2 prenderà il via tra fine marzo e inizio aprile, con le varie leghe regionali che entreranno nel vivo della competizione tra aprile e maggio.

Questo split si concluderà tra fine maggio e metà giugno, segnando anche la fine del secondo Regional Split. Successivamente, il Mid-Season Invitational (MSI), il torneo internazionale di metà stagione, si svolgerà tra fine giugno e metà luglio.

A partire da luglio, avrà inizio lo Split 3, che si concluderà tra agosto e settembre con la fine delle competizioni regionali. Infine, il Campionato Mondiale di League of Legends (Worlds 2025) inizierà a ottobre e terminerà a novembre.