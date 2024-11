Jake Paul sconfigge Mike Tyson: un incontro deludente senza emozioni

Jake Paul ha prevalso su Mike Tyson per decisione unanime dei giudici (80-72, 79-73, 79-73) in un match che ha deluso le aspettative. L'incontro, tenutosi all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, ha visto il 27enne youtuber dominare il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi in un'esibizione priva di emozioni.

Tyson, nonostante l'età, ha resistito per tutti gli otto round da due minuti ciascuno, assicurandosi una borsa di 20 milioni di dollari. Tuttavia, ha messo a segno solo 18 colpi, offuscando l'immagine di uno dei più grandi pugili di sempre. Paul, con 31 anni in meno, ha controllato il ring a suo piacimento, piazzando 78 colpi senza mai cercare il knockout, prolungando così l'incontro per il pubblico presente.

Il match è iniziato con Tyson che ha adottato un atteggiamento aggressivo, cercando di avvicinarsi all'avversario. Paul ha sfruttato la sua maggiore mobilità per mantenere la distanza, piazzando un destro preciso al volto di Tyson nella prima ripresa. Nel secondo round, il copione è rimasto invariato: Tyson al centro del ring e Paul a girargli intorno, senza momenti significativi. L'ex campione ha mostrato anche difficoltà nella gestione del paradenti.

All'inizio del terzo round, Tyson ha tentato un attacco più deciso, ma le energie sono rapidamente diminuite. Paul ha preso l'iniziativa, controllando l'incontro con il jab e chiudendo il round senza rischi. La differenza di condizione atletica è diventata evidente nel quarto round, con Paul che colpiva ripetutamente un Tyson ormai statico.

Nel quinto round, Tyson ha messo a segno un gancio sinistro che Paul ha incassato senza problemi. Il giovane pugile ha continuato a controllare l'incontro, piazzando alcune combinazioni che però non hanno entusiasmato il pubblico presente. Gli spettatori, così come gli utenti di Netflix che non hanno riscontrato problemi di streaming, hanno assistito a un incontro privo di emozioni.

Nel sesto round, Tyson ha cercato di recuperare energie, mentre Paul si è limitato a mantenere il vantaggio ai punti, utilizzando il jab senza offrire altro a chi aveva pagato cifre elevate per assistere all'evento. Il divario si è ampliato nel settimo round, con Tyson che ha tentato uno dei rari assalti, infiammando brevemente la folla. Paul ha risposto con colpi precisi, incluso un sinistro al corpo che ha messo in difficoltà Tyson.

Nell'ottavo e ultimo round, Paul non ha accelerato, limitandosi a ribadire la sua superiorità dettata dalla differenza d'età. Tyson è finito alle corde, arrivando in piedi al gong finale e ricevendo l'omaggio dell'avversario, che si è inginocchiato in segno di rispetto. Dagli spalti sono arrivati fischi di disapprovazione per uno spettacolo che ha offerto pochissime emozioni, con molti spettatori che hanno lasciato l'arena prima dell'annuncio del verdetto.

