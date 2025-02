Jake Paul afferma che Mike Tyson ha curato il Parkinson con veleno di rospo; arriva la smentita

Durante una diretta con lo streamer Adin Ross, Jake Paul ha dichiarato che Mike Tyson avrebbe utilizzato il veleno di rospo per curare il Parkinson, permettendogli di tornare a combattere. Queste affermazioni sono state prontamente smentite dall'entourage di Tyson, che ha assicurato: "Mike è felice e perfettamente sano. Non ha il Parkinson né nessun’altra malattia".

Poi Paul ha rettificato le sue dichiarazioni tramite un post su X, spiegando di essersi espresso male e che intendeva riferirsi all'uso del veleno di rospo da parte di Tyson per alleviare il dolore, pratica di cui l'ex campione ha parlato in diverse occasioni.

Tyson ha discusso pubblicamente dell'uso del veleno di rospo, contenente la sostanza psichedelica 5-MeO-DMT, attribuendogli effetti trasformativi sulla sua vita e sulla sua carriera pugilistica. Il veleno di rospo, noto per le sue proprietà psichedeliche, è stato utilizzato da Tyson come parte di un percorso di crescita personale, ma non esistono evidenze scientifiche che supportino l'uso di tale sostanza per curare il Parkinson.

Mike Tyson annuncia il ritiro definitivo dalla boxe dopo la sconfitta contro Jake Paul - Il leggendario pugile Mike Tyson ha dichiarato il suo ritiro definitivo dal ring dopo la sconfitta subita contro Jake Paul all'AT&T Stadium di Arlington, Texas. A 58 anni, l'ex campione dei pesi massimi ha deciso di appendere i guantoni al chiodo, affermando: "È l'ultima volta sul ring.

Jake Paul sconfigge Mike Tyson: un incontro deludente senza emozioni - Jake Paul ha prevalso su Mike Tyson per decisione unanime dei giudici (80-72, 79-73, 79-73) in un match che ha deluso le aspettative. L'incontro, tenutosi all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, ha visto il 27enne youtuber dominare il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi in un'esibizione priva di emozioni.

Mike Tyson schiaffeggia Jake Paul prima del match: tensione alle stelle per l'evento storico - A poche ore dal suo atteso ritorno sul ring, Mike Tyson, 58 anni, ha attirato l'attenzione per aver schiaffeggiato Jake Paul durante la cerimonia del peso. L'incidente è avvenuto all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, dove i due si affronteranno in un match che promette di essere uno degli eventi più seguiti nella storia della boxe.