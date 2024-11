Mike Tyson annuncia il ritiro definitivo dalla boxe dopo la sconfitta contro Jake Paul

Il leggendario pugile Mike Tyson ha dichiarato il suo ritiro definitivo dal ring dopo la sconfitta subita contro Jake Paul all'AT&T Stadium di Arlington, Texas. A 58 anni, l'ex campione dei pesi massimi ha deciso di appendere i guantoni al chiodo, affermando: "È l'ultima volta sul ring. A giugno sono quasi morto".

Il match, trasmesso in diretta mondiale su Netflix, ha visto Tyson affrontare Jake Paul, 27enne youtuber e pugile professionista. Nonostante un primo round promettente, Tyson ha mostrato segni di affaticamento nei round successivi, mentre Paul ha gestito l'incontro senza affondare colpi decisivi. La decisione unanime dei giudici ha assegnato la vittoria a Paul con i punteggi di 80-72, 79-73 e 79-73.

Dopo il match, Tyson ha condiviso su X (precedentemente noto come Twitter) le sue riflessioni, rivelando gravi problemi di salute affrontati pochi mesi prima: "A giugno sono quasi morto, ho avuto 8 trasfusioni. Ho perso metà del mio sangue e 13 chili in ospedale, ho dovuto lottare per essere sano e poter combattere: quindi ho vinto".

Nonostante la sconfitta, Tyson ha espresso gratitudine per l'opportunità di tornare sul ring un'ultima volta, sottolineando l'importanza di aver combattuto davanti ai suoi figli e a un pubblico numeroso: "I miei figli mi hanno visto competere per 8 round fino alla fine con un pugile di talento che ha la metà dei miei anni, davanti a uno stadio pienissimo: è un'esperienza che nessun uomo ha diritto di pretendere. Grazie".

L'incontro ha generato un notevole interesse mediatico e finanziario, con Tyson che ha guadagnato una borsa di 20 milioni di dollari. Ma le critiche non sono mancate, con alcuni commentatori che hanno definito lo spettacolo deludente. Tyson, però, ha ribadito di non avere rimpianti per essere salito sul ring un'ultima volta.

Con questo annuncio, Mike Tyson chiude definitivamente una carriera che lo ha visto protagonista indiscusso del pugilato mondiale, lasciando un'eredità indelebile nello sport.

