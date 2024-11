Mike Tyson schiaffeggia Jake Paul prima del match: tensione alle stelle per l'evento storico

A poche ore dal suo atteso ritorno sul ring, Mike Tyson, 58 anni, ha attirato l'attenzione per aver schiaffeggiato Jake Paul durante la cerimonia del peso. L'incidente è avvenuto all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, dove i due si affronteranno in un match che promette di essere uno degli eventi più seguiti nella storia della boxe. Secondo quanto riportato, Paul avrebbe involontariamente pestato il piede di Tyson, provocando la reazione del pugile veterano .

Questo episodio si inserisce nella lunga serie di comportamenti controversi che hanno caratterizzato la carriera di Tyson. Nel 1997, durante un incontro per il titolo dei pesi massimi WBA contro Evander Holyfield a Las Vegas, Tyson morse l'orecchio dell'avversario, un gesto che gli costò la squalifica e una multa significativa. Nel 2002, in un hotel di New York, morse la gamba del pugile britannico Lennox Lewis durante una conferenza stampa pre-incontro.

Oltre agli episodi sul ring, Tyson ha avuto una vita personale turbolenta. Nel 1992 fu condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale, scontandone tre. Ha inoltre ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, incluso l'abuso di cocaina prima di alcuni incontri, come rivelato nella sua autobiografia del 2013. Nel 2018, dopo la legalizzazione della marijuana in California, ha aperto un ranch dedicato alla sua coltivazione. Nel 2022, su un volo da San Francisco alla Florida, aggredì un passeggero che lo aveva importunato dopo aver richiesto un selfie.

Nonostante questi episodi, Tyson rimane una figura iconica nel mondo della boxe. Il match contro Jake Paul, previsto per il 15 novembre 2024, rappresenta il suo ritorno sul ring dopo 19 anni. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Netflix, segnando una nuova era per la piattaforma di streaming nel mondo degli eventi sportivi dal vivo . La sfida ha suscitato dibattiti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando la differenza d'età e di esperienza tra i due pugili. Jake Paul, 27 anni, è noto per la sua carriera come youtuber e per aver intrapreso la boxe professionistica negli ultimi anni, accumulando un record di 10 vittorie e una sconfitta .

L'evento ha attirato l'attenzione mediatica globale, con molti che si interrogano sull'esito dell'incontro e sulle motivazioni che hanno spinto Tyson a tornare sul ring a questa età. Indipendentemente dal risultato, il match tra Tyson e Paul rappresenta un momento significativo nella storia della boxe e dello spettacolo sportivo.

