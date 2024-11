Juventus e Paul Pogba: ufficiale la risoluzione del contratto

La Juventus ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Paul Pogba, centrocampista francese di 31 anni attualmente squalificato per doping. In un comunicato, il club bianconero ha dichiarato: "Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale".

Pogba era tornato alla Juventus nell'estate del 2022, dopo la scadenza del contratto con il Manchester United. Tuttavia, la sua seconda esperienza a Torino è stata segnata da infortuni e problemi disciplinari. Nel settembre 2023, il giocatore è risultato positivo al testosterone durante un controllo antidoping, ricevendo inizialmente una squalifica di quattro anni. Successivamente, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha ridotto la sanzione a 18 mesi, permettendogli di tornare ad allenarsi a gennaio 2025 e a giocare da marzo dello stesso anno.

Nonostante la riduzione della squalifica, la Juventus ha deciso di non reintegrare Pogba nella rosa, optando per la risoluzione anticipata del contratto, originariamente in scadenza nel giugno 2026. Questa decisione consente al club di risparmiare sull'ingaggio del giocatore, stimato in circa 10,48 milioni di euro lordi annui.

Pogba ha salutato i tifosi bianconeri con un messaggio sui social media: "Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus".

Con la risoluzione del contratto, Pogba è ora libero di cercare una nuova squadra. Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore sarebbe interessato a proseguire la carriera in Major League Soccer (MLS) negli Stati Uniti, dove possiede una casa a Miami. Altre voci lo collegano a possibili trasferimenti in Arabia Saudita o a un ritorno in Premier League.

La conclusione del rapporto tra Pogba e la Juventus segna la fine di un capitolo complesso per entrambe le parti. Il club torinese prosegue nel suo percorso di rinnovamento, mentre il centrocampista francese si prepara a una nuova sfida professionale, con l'obiettivo di rilanciare la propria carriera dopo un periodo difficile.

