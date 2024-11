Hummels ai margini della Roma: ipotesi addio e l'interesse dei tifosi della Juve

Mats Hummels, difensore tedesco classe 1988, è approdato alla Roma nel settembre 2024 dopo aver lasciato il Borussia Dortmund a parametro zero. Nonostante il suo arrivo fosse stato accolto con entusiasmo, il suo impiego in campo è stato finora limitato. Ha collezionato solo 23 minuti in Serie A, subentrando nella sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, durante la quale ha segnato un'autorete pochi minuti dopo il suo ingresso.

Nella recente partita di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, terminata 1-1, l'allenatore Ivan Juric ha preferito schierare Bryan Cristante come centrale nella difesa a tre, nonostante le assenze di Evan N'Dicka e Mario Hermoso. Questa decisione ha suscitato perplessità tra i tifosi romanisti, che si aspettavano di vedere Hummels in campo, soprattutto considerando le difficoltà difensive della squadra nelle ultime settimane.

Juric ha giustificato l'esclusione di Hummels come una "scelta tecnica". Il rapporto tra il tecnico e il difensore sembra non essere decollato, complice anche alcune dichiarazioni pubbliche di Hummels che non sarebbero state gradite dall'allenatore. Arrivato a Roma senza aver svolto la preparazione estiva, Hummels ha impiegato del tempo per raggiungere la forma fisica ottimale. Nonostante il poco minutaggio, si è integrato bene nello spogliatoio, assumendo un ruolo da leader. Gianluca Mancini ha dichiarato: "Sono un ammiratore di Mats perché sono più piccolo di lui. L'ho visto quando stavo al bar con i miei amici, lo vedevo durante la finale di Champions. Mi viene da chiamarlo 'il professore', perché già come si presenta è un campione. Nel gruppo si è inserito molto bene, è un leader. Anche se sta giocando poco è molto positivo, parla tanto anche con noi, cerca di tirarci su. Poi gli allenatori fanno le loro scelte".

Le limitate apparizioni di Hummels hanno alimentato speculazioni su un suo possibile trasferimento nel mercato di gennaio. In estate, il difensore era stato accostato a diversi club europei, tra cui la Juventus. I bianconeri, inizialmente titubanti a causa dell'età del giocatore (36 anni a dicembre), potrebbero ora riconsiderare l'opzione, soprattutto dopo l'infortunio di Bremer. Sui social media, molti tifosi juventini hanno espresso il desiderio di vedere Hummels a Torino.

Dalla Germania, testate come la Bild riportano l'interesse di club come Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Borussia Mönchengladbach, Stoccarda e Augsburg. Queste squadre starebbero monitorando la situazione di Hummels, il cui contratto con la Roma scade a giugno 2025. Se il difensore dovesse continuare a trovare poco spazio, non è esclusa una sua partenza anticipata dalla Capitale.

La posizione di Juric sulla panchina della Roma sembra al momento stabile, nonostante le recenti difficoltà della squadra. La dirigenza giallorossa non avrebbe in programma un cambio tecnico imminente, ma la situazione potrebbe evolversi in base ai risultati delle prossime partite.