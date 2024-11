Zverev elimina Alcaraz dalle ATP Finals: il tedesco avanza in semifinale

A Torino, Alexander Zverev ha sconfitto Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-4, qualificandosi per le semifinali delle ATP Finals. Il tedesco, già certo del passaggio del turno dopo le vittorie su Rublev e Ruud, ha consolidato la sua posizione nel gruppo 'Newcombe'. Alcaraz, al contrario, conclude il torneo con una sola vittoria, ottenuta contro Rublev, e non accede alle semifinali.

Nel gruppo 'Nastase', Jannik Sinner ha chiuso al primo posto, qualificandosi per le semifinali. Il suo avversario sarà determinato dall'esito dell'incontro tra Casper Ruud e Andrey Rublev, previsto per questa sera. Se Ruud dovesse vincere, affronterà Sinner; in caso contrario, si terrà conto dei game vinti per determinare l'avversario dell'italiano.

Taylor Fritz, numero 5 del mondo, ha concluso il proprio girone al secondo posto, qualificandosi per le semifinali. Affronterà Zverev domani, con l'obiettivo di interrompere una lunga astinenza americana dal titolo delle ATP Finals, che dura da 25 anni.

Daniil Medvedev, attualmente quarto nel ranking ATP, ha concluso il torneo senza titoli stagionali, una prima da quando è entrato nei top 10. Il russo ha dichiarato di voler migliorare la propria performance in vista della prossima stagione.

Le semifinali delle ATP Finals si svolgeranno domani, con le partite di singolare e doppio programmate sia al mattino che al pomeriggio. Il programma dettagliato e gli orari sono disponibili sul sito ufficiale delle ATP Finals.

Per gli appassionati italiani, le partite di Jannik Sinner sono trasmesse in diretta su Rai 2 HD e in streaming su Rai Play.

Le ATP Finals 2024 si concluderanno domenica con le finali di singolare e doppio, concludendo così la stagione del tennis maschile.

