Montecarlo Masters 2025: calendario, montepremi, punti ATP e italiani in gara

Il Montecarlo Masters apre la stagione sulla terra rossa e rappresenta una tappa chiave verso gli Internazionali d’Italia. In assenza di Jannik Sinner, che punta al rientro a Roma dopo tre mesi di stop per il caso Clostebol, saranno presenti tutti i big del circuito. Il campione in carica Stefanos Tsitsipas, vincitore tre volte nel Principato, difenderà il titolo contro avversari di altissimo livello.

Alexander Zverev guiderà il seeding: in caso di mancata vittoria, Sinner rientrerebbe in vetta al ranking. Presenti anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, quest’ultimo deciso a riprendere la corsa verso il centesimo titolo ATP dopo la sconfitta a Miami.

Saranno sei gli azzurri nel tabellone principale: Lorenzo Musetti (unica testa di serie italiana), Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, ammesso con una wild card. Dalle qualificazioni entrano anche Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Il Masters 1000 di Montecarlo inizierà domenica 6 aprile con il primo turno e terminerà domenica 13 aprile con la finale. Questo il calendario:

Domenica 6 aprile dalle 11: primo turno

Lunedì 7 aprile dalle 11: primo turno

Martedì 8 aprile dalle 11: primo e secondo turno

Mercoledì 9 aprile dalle 11: secondo e terzo turno

Giovedì 10 aprile dalle 11: terzo turno

Venerdì 11 aprile dalle 11: quarti di finale

Sabato 12 aprile dalle 13.30: semifinali

Domenica 13 aprile ore 15: finale

Il montepremi totale è di 6.128.940 euro. I premi per ogni turno superato: 24.500 euro (primo turno), 44.220 (secondo), 82.465 (terzo), 154.170 (quarti), 282.650 (semifinali), 516.925 (finalista), 946.610 euro per il vincitore.

I punti ATP assegnati:

Primo turno: 10

Secondo turno: 30

Terzo turno: 50

Ottavi: 100

Quarti: 200

Semifinali: 400

Finalista: 650

Campione: 1000

In Italia il torneo è visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.

