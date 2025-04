Cobolli vola in finale all’ATP di Bucarest: sfiderà Baez per il titolo

Flavio Cobolli conquista la sua seconda finale in carriera in un torneo ATP, imponendosi con autorità nella semifinale dell’ATP 250 di Bucarest. Il tennista romano, testa di serie numero 3, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 del ranking, con un netto 6-3, 6-0.

Dopo la finale raggiunta al Mubadala Citi DC Open di Washington nel 2024, Cobolli torna a giocarsi un titolo sul circuito maggiore. In finale affronterà l’argentino Sebastian Baez, numero uno del seeding, che ha dominato l’ungherese Marton Fucsovics con un doppio 6-2.

