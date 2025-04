Darderi-Carballes Baena e Cobolli-Dzumhur: orari, precedenti e diretta tv dei match Atp di Marrakech e Bucarest

Sabato 5 aprile si tinge d’azzurro nei tornei Atp 250 di Marrakech e Bucarest, entrambi su terra rossa. Due italiani sono protagonisti nelle semifinali. Alle 14 sul campo centrale del torneo marocchino scenderà in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, finalista della scorsa edizione. Alla stessa ora, sul rosso rumeno, toccherà a Flavio Cobolli sfidare il bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 del mondo.

Darderi e Carballes Baena si sono affrontati due volte nei Challenger, con doppia vittoria dello spagnolo. Dopo la semifinale raggiunta a Cordoba, Darderi punta alla seconda finale Atp della carriera.

Tre i precedenti a livello Challenger tra Cobolli e Dzumhur, con il bosniaco avanti 2-1. Anche il tennista fiorentino è a caccia della sua seconda finale Atp.

Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport (canali 203 e 204) e su Tennis TV. Lo streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.

