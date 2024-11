GTA Online: Evita l'apocalisse e ottieni ricompense doppie

Evita l'apocalisse e ottieni ricompense doppie durante la seconda settimana della Sfida dei Colpi

Inoltre, aggiornamento dei progressi della sfida della community, GTA$ e RP doppi nella serie di sfide del bunker e altro

Contrasta i piani di dominio mondiale del pezzo grosso della tecnologia Avon Hertz e la sua IA Cliffford nella missione Rischio apocalisse, il colpo conclusivo di Il colpo dell'apocalisse, e ottieni GTA$ e RP doppi durante la seconda settimana della Sfida dei Colpi.

Per chi non ha mai giocato a Il colpo dell’apocalisse, la base operativa sotterranea necessaria per dare inizio a queste serie di missioni epiche è in sconto del 40% da Maze Bank Foreclosures (50% di sconto per gli abbonati a GTA+). Chi vuole ravvivare la propria base operativa con decorazioni di stile o potenti migliorie come il cannone orbitale, può approfittare del 40% di sconto su migliorie e modifiche per la base operativa.

Aggiornamento della sfida della community

Finora, la community di GTA Online ha ottenuto l'incredibile cifra di 5.400 MILIARDI DI GTA$ dai colpi conclusivi scelti per la Sfida dei Colpi. Continuate così per raggiungere la cifra di 20.000 MILIARDI DI GTA$ entro il 4 dicembre e tutti i partecipanti che hanno completato con successo il colpo conclusivo riceveranno il Bomber Pacific Standard oltre a due ricompense aggiuntive che arriveranno con l'aggiornamento di dicembre di GTA Online.

Tieni traccia dei progressi della Sfida dei Colpi sul sito di GTA Online.

Ottieni la felpa di Cliffford

Completa Rischio apocalisse entro il 20 novembre per completare la sfida settimanale e ottenere la felpa di Cliffford oltre ai soliti 100.000 GTA$ aggiuntivi.

GTA$ e RP doppi nella serie di sfide del bunker

Dirigiti sottoterra per uno scontro claustrofobico: partecipare alle serie di sfide del bunker è un metodo garantito per ottenere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Avviala tramite Avvio rapido sul tuo iFruit o dalla sezione Attività create da Rockstar del menu di pausa.

GTA$ doppi negli incarichi da tassista

Prendi seriamente il ruolo dell'autista trasportando i passeggeri negli incarichi da tassista e ottieni GTA$ doppi fino al 20 novembre. Entra nella sede della Downtown Cab Co. a East Vinewood per iniziare la tua carriera da tassista.

GTA$ e RP doppi in Velocità esplosiva

In Velocità esplosiva una squadra deve consegnare un veicolo zeppo di esplosivi che salta in aria se non mantiene una certa velocità, mentre l'altra squadra prova a contrastarla. Entrambe le squadre otterranno GTA$ e RP doppi fino al 20 novembre.

Avvia Velocità esplosiva raggiungendo l'icona della serie in evidenza a Legion Square.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Questa settimana, Simeon Yetarian sta ospitando una flotta d'eccezione nell'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Pillbox Hill:

Albany Hermes (muscle car)

Benefactor Streiter (sportiva)

Annis Savestra (sportiva classica, 30% di sconto)

Übermacht SC1 (supercar, 30% di sconto)

Lampadati Viseris (sportiva classica, 30% di sconto)

Autosalone Luxury Autos

Fermati alla vetrina di Luxury Autos a Rockford Hills per vedere da vicino la selezione di veicoli di questa settimana: Grotti Turismo Omaggio (supercar) e Invetero Coquette D1 (sportiva classica).

Altri veicoli in offerta questa settimana

Veicolo di prova premium (solo su PS5 e Xbox Series X|S): Bravado Buffalo EVX (muscle car)

Veicolo trofeo: Ocelot Penetrator (supercar) assegnata a chi si posiziona nei primi 5 posti della serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni di seguito.

Nell'area di prova: Dinka Jester (sportiva), Western Cliffhanger (moto), Invetero Coquette (sportiva)

Ruota fortunata: Dinka Kanjo SJ (coupé)

SCONTI

In aggiunta agli sconti sulla base operativa necessaria per Il colpo dell’apocalisse, ci sono anche altre offerte su una serie di veicoli di vario tipo, come il 40% di sconto sull’audace Överflöd Autarch (supercar) in bella mostra qui sopra:

Basi operative e relative modifiche e migliorie – 40% di sconto

Överflöd Autarch (supercar) – 40% di sconto

Pfister Neon (sportiva) – 40% di sconto

Buckingham Akula (elicottero) – 30% di sconto

TM-02 Khanjali (veicolo militare) – 30% di sconto

Volatol (aereo) – 30% di sconto

HVY Chernobog (veicolo militare) – 30% di sconto

Mammoth Thruster (veicolo militare) – 30% di sconto

Benefactor Vorschlaghammer (berlina) – 30% di sconto

Annis Savestra (sportiva classica) – 30% di sconto

Übermacht SC1 (supercar) – 30% di sconto

Lampadati Viseris (sportiva classica) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

50% di sconto su armi e armi da lancio (solo per gli abbonati a GTA+) | Carabina d'ordinanza | Mitra tattico (30% di sconto) | Fucile a pompa Sweeper | Fucile da cecchino pesante | Mitra | Coltello a scatto | Granate | Tubi bomba | Bombe adesive | Giubbotto antiproiettile

GTA ONLINE: fai irruzione nella Sfida dei Colpi per tutto il mese - Rubate un totale di 20.000 miliardi di GTA$ per ottenere bonus e ricompense speciali nei colpi ogni settimana Lasciati trasportare dalla furtività, dallo spirito di squadra e dalla brama infinita per il dollaro mentre ti fai strada nell'esotico complesso di El Rubio a Cayo Perico, ti infiltri nel caveau del Casinò e Resort Diamond, salvi San Andreas dall'annientamento totale e metti a segno una serie di rapine al cardiopalma in alcuni dei luoghi più sorvegliati di Los Santos nella Sfida dei Colpi.

GTA Online - veicoli infestati e creature sovrannaturali - La confusione e i disordini dovuti ad Halloween si stanno spargendo sempre di più a Los Santos: ogni angolo della città vede aggirarsi veicoli infestati e creature sovrannaturali. Affronta il caos nei deathmatch di Halloween, indossa maschere ancora più spaventose e moltiplica i tuoi guadagni con le sfide e gli eventi Freemode.

GTA Online: il caos di Halloween s'intensifica - Le segnalazioni sulla presenza di maniaci in tutta Los Santos sono incessanti e sono presenti anche cloni malconci e sfigurati che si aggirano per le strade in cerca di bersagli. Al caos si aggiunge anche un'intensa attività paranormale, con avvistamenti di UFO che teletrasportano chiunque gli capiti a tiro in luoghi segreti.