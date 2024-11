Elon Musk cerca collaboratori geniali per il Dipartimento per l'Efficienza Governativa

Elon Musk, CEO di Tesla e X, insieme a Vivek Ramaswamy, co-direttore del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE) istituito dal presidente eletto Donald Trump, ha lanciato un appello per reclutare individui altamente intelligenti disposti a lavorare oltre 80 ore settimanali senza compenso. L'obiettivo è ridurre significativamente i costi del governo federale.

L'account ufficiale del DOGE su X ha pubblicato un annuncio rivolto a "rivoluzionari con un quoziente intellettivo elevato" pronti a dedicarsi intensamente alla causa. Il messaggio sottolinea la necessità di persone pronte a impegnarsi a tempo pieno per snellire la burocrazia e tagliare le spese superflue. Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum all'account, con la promessa che Musk e Ramaswamy esamineranno il miglior 1% dei candidati.

In un post separato, Musk ha commentato l'annuncio, definendo il lavoro "noioso", con la possibilità di "farsi un sacco di nemici" e senza alcun compenso. Nonostante ciò, ha espresso fiducia nella capacità del team di ridurre la burocrazia federale di un terzo e di tagliare 2.000 miliardi di dollari dalla spesa pubblica statunitense, riconoscendo che l'impresa comporterà "qualche difficoltà temporanea".

All'inizio di questa settimana, Donald Trump ha annunciato la nomina di Musk e Ramaswamy alla guida del DOGE, affermando che insieme "apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare i regolamenti in eccesso, ridurre le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali". Trump ha descritto il nuovo dipartimento come il "Progetto Manhattan" del nostro tempo, riferendosi al programma di ricerca della Seconda Guerra Mondiale che portò allo sviluppo della bomba atomica.

Il DOGE, il cui acronimo richiama sia un noto meme di internet che la criptovaluta Dogecoin, mira a introdurre un approccio innovativo nella gestione governativa, sfruttando l'esperienza imprenditoriale di Musk e Ramaswamy per implementare riforme strutturali e promuovere l'efficienza all'interno del governo federale.

La proposta di lavorare senza compenso e con un impegno orario così elevato ha suscitato dibattiti sull'efficacia e la sostenibilità di tale approccio. Tuttavia, i sostenitori ritengono che l'iniziativa possa attrarre talenti motivati a contribuire al miglioramento del funzionamento del governo.

Resta da vedere come il DOGE affronterà le sfide legate alla riduzione della burocrazia e alla ristrutturazione delle agenzie federali, e quale impatto avrà sulle politiche pubbliche e sull'efficienza governativa.

