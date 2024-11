Truffa assicurativa in California: quattro arresti per danni auto causati da un orso finto

Quattro residenti della zona di Los Angeles, California, sono stati arrestati con l'accusa di aver orchestrato una truffa assicurativa travestendosi da orso per danneggiare le proprie auto di lusso e ottenere risarcimenti illeciti. I sospetti, identificati come Ruben Tamrazian (26 anni), Ararat Chirkinian (39 anni), Vahe Muradkhanyan (32 anni) e Alfiya Zuckerman (39 anni), hanno presentato false denunce di danni causati da un orso all'interno dei loro veicoli di alta gamma. Una delle richieste riguardava una Rolls Royce Ghost del valore di diverse centinaia di migliaia di dollari.

Le indagini sono state avviate dopo che gli assicurati hanno dichiarato che un orso era entrato nel veicolo a Lake Arrowhead, una località montuosa vicino a Los Angeles, danneggiando sedili e portiere. Hanno fornito riprese a circuito chiuso e foto che mostrano l'animale in azione. Tuttavia, i segni lasciati dagli artigli sui sedili in pelle erano troppo regolari, e l'orso visibile nei filmati apparteneva a una specie estinta in quella zona da quasi un secolo. Un biologo del Dipartimento della Fauna Selvatica ha confermato che si trattava chiaramente di un umano in un costume da orso. Harry Kazakian, investigatore di frodi assicurative, ha dichiarato: "Siamo giunti alla conclusione che chiunque si trovi all'interno di questo veicolo non si muove come un orso, ma come un umano. Diciamo che aprire la porta ed entrare nel veicolo, per un orso, è molto sospetto".

Durante le indagini, sono emerse altre due richieste di risarcimento presentate a diverse compagnie assicurative per due Mercedes di alta gamma. In entrambi i casi, il danno era stato attribuito a un orso, con video come prova. Una perquisizione nelle case dei sospetti ha portato al ritrovamento del travestimento da orso utilizzato per la truffa. Le richieste di risarcimento ammontavano a oltre 140.000 dollari.

