Massa Carrara: bimba di 18 mesi muore dopo ricovero e trasferimento d'urgenza

Una bambina di 18 mesi è deceduta all'Ospedale del Cuore di Massa Carrara dopo essere stata ricoverata, dimessa e successivamente trasferita d'urgenza. La piccola, residente in provincia di Siena, era stata inizialmente portata al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena a causa di un malore. Dopo gli accertamenti, era stata dimessa, ma le sue condizioni sono peggiorate, portando la famiglia a riportarla al Policlinico per un nuovo ricovero. Nonostante le cure, le condizioni della bambina sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza all'Ospedale del Cuore di Massa Carrara tramite l'elisoccorso Pegaso, dove purtroppo è deceduta.

La Procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario. Il pubblico ministero ha acquisito le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per determinare la causa del decesso. La famiglia della piccola, sconvolta dall'accaduto, ha chiesto chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte della loro figlia.

