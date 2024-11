Da Napoli a Marbella: smantellata banda specializzata in rapine di Rolex

La Policia Nacional spagnola, in collaborazione con la Polizia di Stato italiana, ha arrestato cinque cittadini napoletani, quattro uomini e una donna di età compresa tra i 18 e i 52 anni, accusati di aver compiuto rapine di orologi di lusso nella zona di Marbella. L'operazione, denominata "Zucca-Paranza", ha portato alla luce una cellula criminale specializzata in furti di Rolex e altri orologi di alto valore.

Le indagini sono iniziate dopo l'aggressione a un turista britannico avvenuta il 2 novembre a Puerto Banús, durante la quale è stato sottratto un Rolex del valore di 50.000 euro. I sospettati agivano in modo coordinato, utilizzando motociclette per avvicinarsi alle vittime e compiere le rapine. La banda seguiva attentamente gli obiettivi, scegliendo persone che indossavano orologi di lusso, per poi entrare in azione con rapidità ed efficacia.

Le autorità spagnole, in stretta collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli e l'Ufficiale di collegamento italiano a Madrid, hanno monitorato i movimenti del gruppo, riuscendo a identificare i veicoli utilizzati e a localizzare la loro base operativa a Mijas, nella provincia di Málaga. Durante l'arresto, gli agenti hanno sequestrato documenti d'identità falsificati, 2.710 euro in contanti, un'automobile, una motocicletta, diversi caschi e indumenti utilizzati durante le rapine.

L'operazione "Zucca-Paranza" è il risultato di due anni di cooperazione tra le forze dell'ordine spagnole e italiane, mirata a contrastare gruppi criminali napoletani legati alla camorra, noti per le loro attività illecite in diverse località turistiche europee. L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti gli arrestati, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri episodi simili.

